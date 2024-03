CEO do Vasco, Lúcio Barbosa fala sobre demissão de Alexandre Mattos

Horas após a demissão do diretor-executivo Alexandre Mattos, o CEO da Vasco SAF, Lúcio Barbosa, falou com a imprensa em uma entrevista coletiva.

Nela, o dirigente explicou a saída de Mattos.

"Gostaria de agradecer e comunicar o desligamento de Alexandre Mattos, um dos maiores diretores do Brasil. Houve uma quebra de confiança. Sem confiança não conseguimos seguir com trabalho. Não vou entrar em detalhes, mas o principal foi a quebra de confiança. É claro que dentro disso existem vários sub-motivos. Mas não vamos entrar em detalhes por respeito ao Mattos, ao nosso compliance e ao nosso jurídico", disse.

Lúcio Barbosa rechaçou que Mattos não tivesse autonomia no cargo. No entanto, o CEO lembrou que a SAF é uma empresa e todos devem respeitar o Vasco.

"Primeiro que existe autonomia, sim. Tanto é que alguns jogadores que ele trouxe, foi ele que indicou. É claro que a autonomia tem limites. Existe um planejamento de curto, médio e longo prazo, que tem que ser obedecido. E o ativo mais valioso é o Vasco. Hoje ninguém pode ter mais autonomia que este clube. Nós temos a responsabilidade, como diretores, cada um com sua área. Eu como CEO tenho responsabilidade no Vasco como um todo. Acho que isso prova, mais uma vez, que temos autonomia para trabalhar e que somos cobrados também, todos os dias, por vários assuntos diferentes de cada área, e que temos que dar resultado. Não só isso, mas também o principal é que temos que respeitar o Vasco, respeitar a empresa, respeitar o planejamento que traçamos em conjunto. Várias vezes podemos mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para esse planejamento, pois traz uma peça nova. Temos esse planejamento e comando. Ninguém pode se achar maior que o clube, acho que esse é o principal recado que temos aqui", declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vasco (@vascodagama)

Por fim, Barbosa destacou que o Vasco foi agressivo no mercado e crê em uma boa campanha na sequência da temporada.

"Sobre a agressividade do mercado, é isso que a gente fala, estamos entre os cinco que mais investiram. Isso já mostra a nossa agressividade no mercado e que o Vasco está entre os cinco maiores do Brasil. Temos orçamento para estar entre os cinco maiores do Brasil hoje. Esse é o nosso orçamento. Parte de contratação ou não, isso cabe ao diretor de futebol. Claro que a gente cobra, a gente conversa. E, novamente, algumas contratações foram muito boas, a gente confia no elenco que temos hoje. Vamos sempre brigar para reforçar esse elenco e sermos mais competitivos, como falamos no final do ano passado", comentou.

Ao longo do ano, o Vasco terá as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil.