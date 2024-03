CEO da SAF do Vasco explica demissão de Mattos: 'Quebra de confiança'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Lucio Barbosa, CEO da SAF do Vasco, concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje (21), após a demissão do diretor de futebol Alexandre Mattos, e citou "quebra de confiança".

Houve quebra de confiança e, sem confiança, não dá para seguir no trabalho. Lucio Barbosa

O que aconteceu

Lucio Barbosa lembrou o recente episódio de prints vazados. Nos últimos dias, foram divulgadas, nas redes sociais, imagens de uma conversa de Alexandre Mattos.

No papo, o dirigente expôs alguns bastidores envolvendo negociações e a relação com a 777 Partners. O caso foi o estopim para uma relação que já vinha tendo desgastes.

"Foi uma conjunção de fatores, mas o principal foi a quebra de confiança. Foi isso que falei com ele hoje. Vocês acompanharam o que aconteceu, e tenho certeza que o Alexandre entendeu. Já tínhamos conversado por telefone e hoje pessoalmente", disse.

O que mais ele disse?

Autonomia em relação à 777. "Acho que essa é mais uma prova da autonomia [membros da 777 não se pronunciarem]. Temos a responsabilidade, como diretores, cada um com sua área, e eu como CEO tenho responsabilidade no Vasco como um todo. Mas acho que isso prova, mais uma vez, que temos autonomia para trabalhar e que somos cobrados também, todos os dias, por vários assuntos diferentes de cada área. E que temos que dar resultado. Mas não só isso, mas também o principal é que temos que respeitar o Vasco, respeitar a empresa, respeitar o planejamento que traçamos em conjunto.

Várias vezes podemos mudar esse planejamento. Cada pessoa que entra contribui um pouco para esse planejamento, porque traz uma peça nova. Mas temos esse planejamento e temos comando. Ninguém pode se achar maior que o Vasco, acho que esse é o principal recado que temos aqui".

Em nota, Alexandre Mattos citou divergências com a 777. "Acho que é natural divergências acontecerem. Sempre um vai querer um pouco aqui, outro ali. É parte do nosso trabalho. A gente debate muito internamente com a 777. É natural. Ouvi isso do desgaste, e o Mattos me ligou para falar sobre isso. Disse que se sentou com Ramón e com Emiliano e estava tudo resolvido. Houve uma reunião, e eles resolveram isso. Eu não precisei ir ao CT por conta disso".

Reforços para o elenco. "O Vasco só não se classificou para a final do Carioca, não saiu precocemente. Qualquer time do mundo tem variações. Infelizmente o time variou num momento em que não podia. É uma variação para baixo. É natural. Não vamos nos desesperar por isso. É claro que a gente conversa com a comissão técnica sobre reforços. Agora estou mais próximo disso. Mas confiamos muito no nosso elenco".

Patrocínio master. "Estamos trabalhando com o nosso time comercial. Confiamos 100% neles e estamos tendo apoio do comercial da 777. Hoje, felizmente, estamos em uma posição em que não precisamos correr para fechar com qualquer patrocinador. Queremos o melhor para o Vasco. Felizmente a gente consegue pegar o que é melhor para a marca do Vasco como um todo".