Como está a investigação de suposto esquema de apostas que envolve Paquetá

Lucas Paquetá está de volta à seleção brasileira enquanto a investigação da Federação Inglesa sobre suposta participação em um esquema de apostas está estagnada.

O que aconteceu

Lucas Paquetá foi notificado em agosto, prestou depoimento e entregou o celular para a perícia. Desde novembro, não há atualizações relevantes.

O meia espera a manifestação da Federação Inglesa para saber se será acusado ou terá o caso arquivado.

O jogador ficou fora da seleção no início da investigação sob o comando de Fernando Diniz, mas está de volta com Dorival Júnior após seis meses e será titular no amistoso contra a Inglaterra, sábado, em Wembley.

A suspeita fez Paquetá não ir para o Manchester City. O clube de Guardiola tinha tudo acertado com o West Ham.

Na verdade, eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto, mas já são sete meses desde que isso aconteceu e eu estou cooperando ao máximo

Lucas Paquetá

Entenda o caso

A investigação foi baseada em relatório da Sports Radar, órgão que fiscaliza ações suspeita e notifica a FA.

A suspeita envolve cartões nos jogos do West Ham contra Aston Villa, Leicester e West Ham, entre março e agosto de 2023.

A Federação Inglesa ainda não apresentou qualquer prova contra Lucas Paquetá depois de investigar mensagens, documentos e consultar casas de apostas. O atleta espera ter o caso encerrado em breve, mas as medidas costumam ocorrer no término das temporadas. A Premier League costuma terminar em maio.