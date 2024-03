Ceará não perde para o Fortaleza pela Copa do Nordeste há 23 anos

Ao bater o Fortaleza na última quarta-feira, o Ceará aumentou o bom retrospecto contra o rival pela Copa do Nordeste. A última derrota do Vozão para o Leão do Pici aconteceu há 23 anos, em 2001.

De acordo com o Sofascore, nas últimas 13 partidas entre as equipes pelo torneio nordestino, o Ceará venceu seis, perdeu uma e empatou outras seis, possuindo 61,5% de aproveitamento. Além disso, foram 17 gols marcados e 14 sofridos.

Esta também foi a terceira vitória consecutiva do Ceará sobre o Fortaleza na Copa do Nordeste. O último empate aconteceu no ano de 2022.

? @CearaSC enfrentando o Fortaleza pela Copa do Nordeste: ?? 13 jogos

? 6 vitórias (3 seguidas!)

?? 6 empates

? 1 derrota (em 2001!)

? 61.5% aproveitamento (!)

?? 17 gols

? 14 gols sofridos (!) ?? pic.twitter.com/7UB3LMq90L ? Sofascore Brasil (@SofascoreBR) 21 de março de 2024

Após o jogo, Vagner Mancini, treinador do Ceará, comentou sobre a importância da vitória e a diferença atual entre os dois times.

"É uma vitória que dá moral ao time, que dá confiança. O Ceará é um time em formação, e o Fortaleza é uma equipe que tem uma base, tem um treinador e estão juntos há bastante tempo", disse.

Confira o resultado dos últimos 12 jogos entre as equipes pela Copa do Nordeste