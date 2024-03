Casemiro só ganha menos que Haaland, Salah e De Bruyne; veja salários

O volante Casemiro, do Manchester United, foi apontado como o quarto jogador mais bem pago da Premier League, ficando atrás apenas de Kevin De Bruyne, Haaland e Salah, de acordo com estudo do jornal L'Équipe.

O que aconteceu

Focado nas grandes ligas do futebol europeu, o jornal francês revelou a lista dos cinco jogadores mais bem pagos de cada país. LaLiga, Ligue 1, Bundesliga, Série A e o Campeonato Inglês foram alvos do estudo.

Na Premier League, Casemiro apareceu na quarta posição com salário mensal de R$ 9,5 milhões. O número o colocou como o atleta mais bem pago do Manchester United.

A liderança ficou com Kevin De Bruyne, do Manchester City, que recebe R$ 10,9 milhões por mês. Haaland apareceu logo na sequência com salário de R$ 10,2 milhões.

Salah, do Liverpool, figurou na terceira colocação também com R$ 9,5 milhões, o mesmo salário de Casemiro. Já Varane, do United, fechou o top 5 ao receber R$ 9,3 milhões brutos por mês.