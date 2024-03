Bruno Guimarães nega perda de prestígio da Seleção e elogia o futebol inglês

Mesmo com a sequência ruim, Bruno Guimarães defendeu nesta quinta-feira, em coletiva de imprensa, que a Seleção não perdeu prestígio no futebol.

"De jeito maneira (perder o prestígio), antes da Copa temos jogadores ingleses, eles davam o Brasil como favorito. Onde o Brasil estiver vai ser o favorito pela sua história, por todos grandes jogadores que tiveram", disse.

"A Seleção Brasileira nunca vai perder o prestígio. Eles respeitam bastante a Seleção, como eu falei eles não veem a hora de jogar contra o Brasil. Um projeto novo, estamos reformulando a nossa Seleção e a gente vai dar muitos frutos pela frente", completou.

Apesar disso, o volante do Newcastle reconheceu que o futebol inglês tem uma estrutura melhor, mas disse que os jogadores brasileiros permanecem sendo mais talentosos.

"Em nível de estrutura não tenho dúvidas, o campo, a organização, o jeito que joga, a visibilidade. Em nível de jogadores, acho que não, eles buscam muitos jogadores nossos, já querem trazer cada vez mais cedo. Em questão de estrutura estão um passo a mais, mas em questão de talento não consigo ver isso. Óbvio que eles têm grandes jogadores, mas aqui a gente tem muitos grandes jogadores", analisou.

MAIS UM! ? Veja como foi mais um dia de treinamentos da Seleção Brasileira, no CT do Arsenal, em Londres, para os amistosos contra Inglaterra e Espanha! Pra cima, Brasil! ? ?? ?: Lesley Ribeiro/CBF pic.twitter.com/C11UTY0Vbo ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 20, 2024

Por fim, Bruno Guimarães falou sobre a emoção de jogar em Wembley e comparou o estádio inglês ao Maracanã.

"Para mim, é especial, tive lá (Wembley) a temporada passada, na final da Carabao Cup, infelizmente perdemos para o Manchester United. Um estádio maravilhoso. Me lembro até um pouco por eles falarem tanto de eles jogarem no Maracanã. Um sentimento especial de ser o melhor estádio, de ter toda essa história. O campo é um tapete, vai ajudar bastante no espetáculo. Dois países gigantes com muitos grandes jogadores, é um palco especial", finalizou.

O amistoso contra a Inglaterra está marcado para às 16h (de Brasília) desse sábado. Depois, a Seleção encara a Espanha às 17h30 da próxima terça, no Santiago Bernabéu.