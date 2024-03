Bruno Guimarães acha que 'jeito simples' de Dorival trará sua melhor versão

Bruno Guimarães entende que o jeito de jogar de Dorival Júnior vai ajudar a trazer sua melhor versão para a seleção brasileira.

O que aconteceu

Bruno Guimarães está na seleção desde 2020, mas só fez 20 jogos e ainda não brilhou.

O meio-campista é cria de Fernando Diniz, mas entende que Dorival pode ajudá-lo mais neste momento.

Dorival Júnior tem estilo mais prático, enquanto as "loucuras" de Diniz demandavam mais tempo de adaptação.

Estranho falar. Minha primeira convocação foi em 2020, estamos em 2024 e são 20 jogos. Esperava muito mais. Vocês vão ver o Bruno do Newcastle na seleção, é tempo de adaptar, ter minutos. Tenho gols e assistências. Com Dorival são coisas que estou habituado no meu clube, isso é importante para mim. Vocês vão ver o Bruno do Newcastle pois são coisas que assemelham mais no dia a dia

Bruno Guimarães

O que os ingleses falam sobre o Brasil?

"Para eles também é um sonho. Jogo com o Gordon, com o Trippier que geralmente é e se machucou. Sempre disseram que queriam jogar contra o Brasil, que estavam ansiosos. Wembley é como o Maracanã para eles. Pode ser a geração de ouro deles, é muito talento. É amistoso, mas todos querem ganhar. Os amantes do futebol vão aproveitar o espetáculo".

Pai de segunda viagem

"Muita emoção. Sempre muito especial. O primeiro ficou um pouco com ciúmes, mas agora já fala "neném, neném". Estamos mais em família. Espero trazer esse momento fora de campo para dentro".

Wembley

"É especial, estive na temporada passada na final contra o Manchester United. Estádio maravilhoso. Me lembra um pouco de jogar no Maracanã, maior estádio. Campo é um tapete, vai ajudar o espetáculo. Dois países gigantes, muitos grandes jogadores. Esperamos jogar bem e conseguir a vitória".

Amistosos contra grandes times

"São dois grandes testes, apesar de ser o primeiro do Dorival. Primeira semana, mudamos alguns conceitos, entendendo as ideias. Dois grandes jogos, seleções. É aproveitar o tempo ao máximo. Ficar e movimentar com a bola, de fazer o jogo, acionar os pontas no um contra um. Vamos formar um grande time e estamos muito confiantes. Muito especial jogar contra times de ponta antes da Copa América".

Comparações com Dorival

"Apesar de serem dois treinadores com lado ofensivo muito em prática, são dois treinadores completamente diferentes. Diniz põe todo time do lado da bola, Dorival gosta de explorar pontas no mano a mano, jogar com profundidade. Estamos tentando entender, é mais do dia a dia. Com Diniz é diferente, mais particularidades. Acompanhamos muitos vídeos, jogar com três, linha de quatro, que é o que planeja. Não sabemos de verdade como vamos entrar e nos preparamos para duas ou três maneiras. Jogar bem coletivamente, individualmente, digno de seleção brasileira".

Prestígio

"De jeito maneira. Dão sempre o Brasil como favorito pela história, camisa. Nunca vamos perder o prestígio. Eles não veem a hora de jogar contra o Brasil. Cinco mundiais e vamos em busca do sexto. Projeto novo, reformulando a seleção e vamos dar muitos frutos".

Futuro no futebol inglês ou novos ares

"Sempre quis jogar aqui, acompanhei a PL. Tudo vai bem no Newcastle desde que cheguei, jogo entre os melhores. Planejo jogar aqui por muito tempo, mas tenho objetivo de mudar também no futuro. Estou feliz por estar aqui na liga".

Diferença entre futebol de seleções e PL

Ausência do Casemiro

"Tive algumas conversas com o Dorival, conversei com ele aqui na Europa, assistiu dois jogos meus e falamos muito. Posso ser primeiro, segundo e terceiro homem de meio-campo. Não definiu linha de 3 ou de 4, treinamos para mais opções. Posso garantir que, se eu jogar, vai ser no meio-campo [risos]".

Experiência para os novatos

"É tentar deixar os mais novos se sentirem como no clube. Incentivar, dar confiança, brincar, não pegar muito no pé. Ajudar eles da melhor maneira. Já me sinto um pouco experiente aqui, estou desde 2020. Me sinto cada vez mais em casa, feliz demais de estar aqui com novo treinador. Não colocar muita pressão, incentivá-los a ir para cima e é o segredo para dar certo na seleção".

André, Paquetá e Bruno Guimarães

"Perfeito não posso falar. São três grandes jogadores. Treinador escolhe, vamos ver o que vai planejar. Quem estiver em campo tem que honrar a camisa e ganhar os jogos".

Camisa 5 e panela do Rio de Janeiro

"No futebol moderno não existe cinco que só marca e protege a zaga. 5 precisa desbloquear primeira e segunda linhas, jogar por dentro e acionar os pontas. É tudo meio-campista, todos marcam, todos defendem".

"O21 é verdade. Paquetá é um dos meus melhores amigos, fui campeão olímpico com o Douglas, pego no pé do Joãozinho. Rio de Janeiro está dominando o meio-campo [risos]".

Futebol inglês

"Em estrutura não tenho dúvidas: campo, visibilidade, jeito que jogam. Mas em nivel de jogadores não. Buscam desde a base cada vez mais. Estão um passo a mais em estrutura, mas não vejo isso em talento. Eles têm ótimos jogadores, mas nós também".

Tivemos problemas com lesões e suspensões. Sei que isso poderia acontecer. as coisas aconteceram rápido. O clube chegou na final da Carabao, chegou na Champions… Nessa temporada temos lesões, suspensões, nunca estive num clube com tantas lesõs. É uma temporada estranha… Estou decepcionado, mas poderia acontecer



Wembley



"Foi triste, mas ver o estádio lotado, pensar em jogar bem e fazer o Brasil vencer a Inglaterra. Será incrível. quero jogar em Wembley e vencer lá".



Newcastle

"Não sei exatamente, não conheço o que vai acontecer. Estou feliz no clube, nunca sei o que vai acontecer. Tentaremos chegar em torneios europeus, não posso falar muito sobre o futebol. Não sei o que vai acontecer. Estou feliz no clube".



Gordon

"Ele é fantástico, rápido. Você passa pra ele e sabe que ele vai fazer algo especial, Ninguém merece mais que ele, sempre marca, dá assistências. Estou muito feliz por ele e espero que jogue. Seria o máximo jogar contra ele, pra mim e pro clube".