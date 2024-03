Bahia anuncia renovação de contrato do Thaciano até 2027; veja detalhes

Nesta quinta-feira, o Bahia anunciou renovação de contrato do meia Thaciano. O contrato, que antes terminava em 2025, vai até o fim de 2027.

A primeira passagem do jogador no Tricolor de Aço foi em 2021, com 26 jogos, cinco gols e três assistências. Ele ajudou a equipe na conquista da Copa do Nordeste.

O retorno de Thaciano foi na temporada passada. Desde então, ele entrou em campo 35 partidas e balançou as redes em seis oportunidades.

?? RENOVOU! Um dos principais destaques tricolores no ano, polivalente Thaciano amplia contrato até 2027 com o Esquadrão de Aço ?? https://t.co/NWPM8vJQzr #PaixãoQueVibra #BBMP pic.twitter.com/6utDD9GEhr ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 21, 2024

Em 2024, ele está atuando no meio e no ataque. Aos 28 anos, o meia passou por Porto (Pernambuco), Boa Esporte, Santos, Grêmio e Altay (Turquia).

Após a vitória no Ba-Vi, pela Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta o Maranhão às 16h (de Brasília) desse domingo, na Arena Fonte Nova. Com 15 pontos, o time de Rogério Ceni já confirmou a liderança do Grupo B do torneio regional.