Arábia Saudita mantém invencibilidade nas Eliminatórias Asiáticas e vence Tajiquistão

A Arábia Saudita segue com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, venceu o Tajiquistão por 1 a 0, no Al Awwal Park. Com o resultado, a seleção chega a nove pontos e segue na liderança do grupo G. Já o Tajiquistão estaciona na segunda colocação da mesma chave, com quatro pontos.

As duas equipes se enfrentarão novamente pela próxima rodada das Eliminatórias Asiáticas para o Mundial. O jogo será no Estádio Central do Tajiquistão, na próxima terça-feira, às 12h (de Brasília).

?? Saudi Arabia 1 - 0 Tajikistan ?? #KSA_TJK pic.twitter.com/g8hDcpQGKf ? Saudi National Team (@SaudiNT_EN) March 21, 2024

A Arábia Saudita marcou o gol da vitória aos 22 minutos da primeira etapa, com Al Dawsari. Após a defesa adversária sair jogando mal, o camisa 10 recebeu na entrada, deixou um no chão e finalizou forte para estufar as redes adversárias.

Veja outros resultados desta quinta-feira pelas Eliminatórias Asiáticas:

Paquistão 0 x 3 Jordânia



Austrália 2 x 0 Líbano



Taipé Chinesa 0 x 2 Quirguistão



Japão 1 x 0 Coreia do Norte



Coreia do Sul 1 x 1 Tailândia



Mianmar 1 x 1 Síria



Hong Kong 0 x 2 Uzbequistão



Singapura 2 x 2 China



Indonésia 1 x 0 Vietnã



Irã 5 x 0 Turcomenistão



Emirados Árabes 2 x 1 Iémen



Omã 2 x 0 Malásia



Palestina 5 x 0 Bangladesh



Catar 3 x 0 Kuwait



Nepal 0 x 5 Bahrein



Iraque 1 x 0 Filipinas



Afeganistão 0 x 0 Índia