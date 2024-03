Alexandre Mattos é demitido do Vasco após três meses

O Vasco surpreendeu a todos nesta quinta-feira ao anunciar a demissão do diretor-executivo Alexandre Mattos. O dirigente chegou no começo da temporada e ficou pouco mais de três meses no clube carioca.

Mattos substituiu Paulo Bracks, demitido após o Campeonato Brasileiro. A chegada do dirigente empolgou boa parte dos torcedores pela sua fama de vitorioso, porém, as partes acabaram rompendo o vínculo trabalhista devido ao suposto vazamento de uma mensagem em que o então diretor-executivo de futebol vascaíno expõe seu descontentamento com o método de trabalho da 777 Partners, grupo proprietário da SAF do Vasco.

O diretor é conhecido por ser agressivo no mercado e, em algumas ocasiões, se mostrou incomodado com a burocracia da 777 Partners, que comanda o futebol cruzmaltino. A gota d'água parece ter sido os prints de uma conversa vazada pela imprensa, onde Mattos revelou os trâmites na busca por um atacante.

Ao portal Atenção, Vascaínos!, Alexandre Mattos destacou a discordância com os métodos da 777 Partners

"Fui chamado para conversar, a direção disse que não estava satisfeita com o que estava acontecendo, principalmente com os vazamentos de informações. Argumentei que não tinha razão para isso e pedi para que me deixassem trabalhar. A demissão se deu por incompatibilidade de trabalho, pois eu discordo dos métodos da SAF", disse.

Agora, o Vasco vai ao mercado em busca de um novo nome para a função. O clube vem sendo criticado pela torcida pelas contratações feitas nesta janela de transferências. A equipe vem sofrendo em campo e foi eliminado na semifinal do Estadual para o Nova Iguaçu.