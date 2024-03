Sport cede empate ao Náutico no fim e perde a liderança do Grupo A da Copa do Nordeste

Na noite desta quarta-feira, a Copa do Nordeste ganhou sequência. Na Arena de Pernambuco, o Sport cedeu o empate ao Náutico no fim do jogo, em 2 a 2, pela sexta rodada da competição. Tití Ortiz e Romarinho anotaram os gols do Leão da Ilha, enquanto Sousa e Nassom (contra) balançaram as redes para os visitantes.

Com o resultado, o Sport perdeu a liderança do Grupo A. O Leão da Ilha foi aos 11 pontos, mas foi ultrapassado pelo CRB, que atingiu a mesma pontuação ao vencer na rodada e assumiu a ponta pelos critérios de desempate. Já o Náutico dorme na zona de classificação para as quartas de final, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Treze. O Timbu aparece na quarta posição do Grupo B, com seis pontos, e chegou ao quarto jogo sem vencer no torneio.

Agora, as duas equipes retornam a campo neste final de semana, pela sétima rodada da Copa do Nordeste. O Sport visita o ABC neste sábado, a partir das 20h30 (de Brasília), no Estádio Maria Lamas Farache, o Frasqueirão, em Natal (RN).

Do outro lado, o Náutico volta aos gramados neste domingo. O clube recifense terá pela frente o CRB, às 19 horas, no Estádio dos Aflitos.

O jogo

O primeiro gol do jogo saiu aos 27 minutos da primeira etapa. O goleiro Thiago Couto saiu jogando com Ítalo, que entregou um passe muito curto para Alisson Cassiano. Esperto, Sousa interceptou e, como viu o arqueiro fora do gol, bateu de fora da área. Couto até conseguiu voltar a tempo para o gol, mas não conseguiu fazer a defesa e, assim, o Náutico abriu o placar.

Contudo, rapidamente o Sport empatou o duelo com um golaço. Em cobrança de falta próxima à entrada da grande área, Tití Ortiz acertou uma belíssima finalização e encobriu o goleiro Vagner, acertando o ângulo direito do gol do Náutico.

Com 44 minutos, o Náutico tentou tirar a igualdade do marcador e quase conseguiu. Arnaldo recebeu do lado direito e cruzou. Paulo Sérgio apareceu 'de surpresa' dentro da grande área e chegou cabeceando antes da zaga do Sport, mas a bola foi nas mãos do goleiro Thiago Couto.

O PRIMEIRO DE TITÍ ORTIZ! ?? ???????! pic.twitter.com/cwLd619ovt ? Sport Club do Recife (@sportrecife) March 21, 2024

Na volta do intervalo, o Sport quase virou a partida. Felipe aproveitou a brecha dada pela zaga do Náutico e chutou no gol, mas Vagner estava ligado e espalmou para dentro da área. No rebote, a zaga do Náutico conseguiu afastar.

Com 11 minutos, Vagner salvou o Timbu novamente. Barletta fez boa jogada e encontrou bom passe para Fábio Matheus, que finalizou na saída do goleiro rival. O arqueiro, porém, fez grande defesa novamente e impediu o gol da virada do Leão da Ilha.

Mas aos 16 minutos, nem Vagner conseguiu evitar a virada rubro-negra. Romarinho fez grande jogada pelo lado esquerdo e invadiu a grande área. O atacante driblou dois defensores do Timbu e acertou uma linda finalização no ângulo da meta adversária, fazendo 2 a 1.

Já próximo ao fim do jogo, Thiago Couto salvou o que seria o empate certo do Náutico. Em uma falha defensiva do Sport, o ataque do Timbu conseguiu cruzar rasteiro dentro da grande área. Vanegas finalizou, mas o goleiro dos donos da casa cresceu para cima do atacante e evitou o empate dos visitantes.

Nos acréscimos, o Náutico foi buscar o empate. Após cruzamento de Danilo Belão na grande área, Nassom tentou tirar de cabeça e mandou contra o próprio gol, deixando o placar fechado em 2 a 2.