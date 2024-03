Soteldo retorna, e Grêmio inicia treinamentos visando jogo de volta pela semifinal do Gaúcho

Nesta quarta-feira, no CT Luiz Carvalho, o Grêmio iniciou os treinamentos desta semana tendo em vista o confronto de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Caxias, na próxima terça-feira. O Imortal contou com as voltas de Soteldo, que treinou normalmente com o elenco, e de Cuiabano, que correu de chuteira ao redor do campo.

Soteldo não realizava uma atividade completa junto ao restante dos atletas desde sua lesão no músculo adutor longo da perna direita, sofrida no dia 31 de janeiro. O venezuelano, assim, volta a estar à disposição do treinador Renato Gaúcho para os próximos compromissos. A tendência é que o camisa 7 utilize o treino da tarde desta quinta-feira para retomar as exercícios com bola.







Sob muito calor, o grupo gremista, comandado pelo preparador Mario Pereira e sua equipe, realizou um intenso treino físico.

Depois de uma sequência de exercícios de arranque e força, os jogadores foram divididos em dois grupos. Os atletas percorreram diversos circuitos montados, com exigências diversificadas de movimentos, seguido de corrida com velocidade e aceleração. Ao lado, os goleiros treinaram sob a orientação do preparador Mauri Lima e do auxiliar Enio Oliveira.

No duelo de volta, o Tricolor Gaúcho defende vantagem de 2 a 1 construída no Estádio Francisco Stédile.