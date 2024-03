São Paulo se reapresenta e inicia preparação para estreia na Libertadores

O São Paulo se reapresentou, na manhã desta quarta-feira, aos trabalhos no CT da Barra Funda e iniciou a preparação para a estreia na Copa Libertadores. O Tricolor encara o Talleres, no dia 4 de abril (quinta-feira), às 21h (de Brasília), em Córdoba, na Argentina.

O elenco são-paulino descansou dois dias após a eliminação nas quartas de finais do Campeonato Paulista para o Novorizontino, no último domingo. O Tricolor foi derrotado por 5 a 4 nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo regulamentar.

Os jogadores iniciaram as atividades no REFFIS Plus, com trabalho de força e potência comandado pelos preparadores físicos.

Posteriormente, o técnico Thiago Carpini e sua comissão comandaram o treinamento. O treinador passou aos jogadores um trabalho de posse de bola, seguido de um duelo em espaço reduzido, que tem como foco trabalhar a marcação em alta intensidade.

Carpini não teve à disposição os seis atletas convocados às suas respectivas seleções. Pablo Maia e Rafael (Brasil), Arboleda (Equador), Ferraresi (Venezuela), Bobadilla (Paraguai) e James Rodríguez (Colômbia) não estiveram presentes na atividade.

O elenco são-paulino retorna às atividades na manhã desta quinta-feira, no CT da Barra Funda.

Até a estreia na Libertadores, o São Paulo terá duas semanas livres para se preparar. Com a eliminação no Paulista, o Tricolor não entra mais em campo no mês de março.