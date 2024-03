São Paulo reencontrará Talleres na Libertadores em busca de revanche e superação de fantasmas

Na noite da última segunda-feira, foram sorteados os grupos da Copa Libertadores de 2024. De volta à competição após três anos, o São Paulo caiu na chave B da competição e disputará uma vaga nas oitavas de final com Barcelona de Guayaquil-EQU, Talleres-ARG e Cobresal-CHI.

O sorteio colocou o Tricolor paulista cara a cara com um algoz recente: o Talleres. O clube argentino eliminou a equipe brasileira na fase preliminar da Libertadores cinco anos atrás, nos dias 6 e 13 de fevereiro de 2019. Agora, o São Paulo tem a chance da tão aguardada 'revanche'.

Na época, o duelo teve confrontos de ida e volta. A primeira partida aconteceu na Argentina, no Estádio Mario Alberto Kempes. Longe de seus domínios, o São Paulo acabou superado por 2 a 0 com gols de Juan Ramírez e Thomás Pochettino. O volante Hudson ainda foi expulso e desfalcou o time na volta.

No embate na Capital paulista, o Tricolor novamente jogou com um a menos por alguns minutos. Éverton recebeu vermelho direto e o time não conseguiu sair do empate sem gols com a equipe argentina no Morumbis. A eliminação precoce, inclusive, levou à queda do então técnico André Jardine.

No retrospecto geral, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes. O São Paulo nunca venceu o Talleres, com três empates e uma derrota. O time paulista também não obteve sucesso em furar a defesa adversária, já que nunca balançou as redes dos argentinos.

O Tricolor está no Grupo B da @LibertadoresBR! ?? São Paulo

?? Barcelona de Guayaquil

?? Talleres

?? Cobresal#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/bpVJGOtQOw ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 19, 2024

Além disso, o São Paulo também busca superar o fantasma recente do estádio em que deverá jogar contra o Talleres - o Mario Alberto Kempes. O local foi palco da final da Copa Sul-Americana de 2022, em que o clube brasileiro saiu com o vice-campeonato.

Na ocasião, o Tricolor enfrentou o Independiente del Valle-EQU em jogo único. A torcida presente no estádio argentino assistiu à vitória do clube equatoriano, por 2 a 0, com gols de Lautaro Díaz e Lorenzo Favarelli. Com isso, o São Paulo ficou com o vice.

As últimas campanhas do Tricolor em competições internacionais deixaram a desejar. Em 2020, caiu ainda na fase de grupos da Libertadores ao terminar em terceiro da chave, enquanto em 2021 deu adeus à competição ao ser eliminado pelo Palmeiras, que viria a, mais tarde, levantar a taça daquela edição.

Já em 2022, perdeu o título da Sul-Americana para o Del Valle e, em 2023, foi derrotado nos pênaltis para a LDU-EQU ainda nas quartas de final, por 5 a 4, com James desperdiçando a única cobrança. Dessa forma, a equipe, hoje comandada por Thiago Carpini, quer melhorar suas campanhas recentes em torneios de fora do Brasil.

Agora, o São Paulo busca se redimir contra o Talleres e dentro do estádio Mario Alberto Kempes para espantar estes fantasmas e, quem sabe, se tornar o primeiro time do Brasil a ser tetracampeão da Libertadores. A última vez que o clube levou o título foi em 2005, quando bateu o Athletico-PR na decisão.

A estreia tricolor nesta edição, inclusive, será diante do Talleres, em Córdoba, no dia 4 de abril, uma quinta-feira. Os dois times voltam a se encarar na última rodada da fase de grupos, dessa vez no Morumbis, no dia 29 de maio.