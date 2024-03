Santos admite dificuldade em negociação com russos para quitar dívida por Cueva

O Santos segue com dificuldades para chegar a um acordo com o Krasnodar, da Rússia, para quitar uma dívida pela contratação de Christian Cueva. Nesta quarta-feira, o presidente Marcelo Teixeira afirmou que o Peixe negocia com os russos, mas está enfrentando problemas.

"Estamos em negociações, tentando e reconhecendo que há uma desconfiança natural por parte do clube russo. Estamos tentando mostrar diferente, que vamos cumprir nossas obrigações. Estamos oferecendo até garantias para demonstrar que o Santos tem capacidade de honrar esses compromissos da forma que pretendemos, que é parcelando", declarou.

"Há uma dificuldade nítida, o Santos está correndo um risco enorme de sofrer uma nova punição da Fifa. Com relação ao Carille, não recebemos nada. Há um imbróglio jurídico trabalhista que o Santos não se envolve", completou.

O Alvinegro Praiano deve cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual). O time precisa chegar a um acordo com o Krasnodar até o final de março. Caso contrário, a Fifa aplicará um novo transfer ban nos brasileiros.

Cueva foi contratado pelo Santos em 2019, por 7 milhões de dólares. Em 16 partidas oficiais disputadas, não marcou gols. Ele chegou na gestão de José Carlos Peres. Andres Rueda, presidente de 2021 até 2023, chegou a prometer um acordo com os russos para quitar o montante, mas não cumpriu.