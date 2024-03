Santos acerta com o Corinthians e leva semifinal do Paulistão para a Neo Química Arena

O Santos jogará a semifinal do Campeonato Paulista na Neo Química Arena. Após reunião com a Federação Paulista de Futebol, ficou definido que o Peixe poderá levar o embate com o Red Bull Bragantino para o estádio do Corinthians, na capital paulista.

Para tornar essa mudança viável, o Alvinegro Praiano irá jogar na quarta-feira, dia 27 de março, às 20h30 (de Brasília). Já o Palmeiras recebe o Novorizontino no Allianz Parque na quarta, dia 27, às 21h35.

SEMIS NA CAPITAL!

Veja as datas, os locais e os horários dos confrontos que definem os finalistas do Paulistão Sicredi!#PaulistãoSicredi #Semifinais pic.twitter.com/F03qp7iYAV ? Paulistão (@Paulistao) March 20, 2024

A ideia da diretoria santista é atrair o maior público possível para apoiar o time, além de aproximar o clube dos torcedores que residem na cidade de São Paulo. Recentemente, o Santos venceu o São Bernardo com mais de 50 mil pessoas no Morumbis.

O Peixe já havia tentado levar o jogo das quartas de final para a Neo Química, mas não gostou das condições impostas pela FPF e decidiu manter o duelo com a Portuguesa na Vila Belmiro. A equipe de Fábio Carille venceu nos pênaltis, após empate de 0 a 0 no tempo normal.

Agora, portanto, a mudança foi viável. O jogo contra o Red Bull Bragantino, portanto, será na quinta-feira da semana que vem, às 20h30, na Neo Química Arena. Quem avançar encara Palmeiras ou Novorizontino na final.