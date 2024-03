Robinho reaparece antes do julgamento, diz que tem provas, mas não mostra

Após passar mais de um ano sem muitas aparições públicas, Robinho concedeu uma entrevista e fez uma postagem nas redes sociais às vésperas do seu julgamento, hoje (20), pelo Supremo Tribunal de Justiça.

O que aconteceu

O STJ julgará o pedido da Justiça da Itália para que Robinho cumpra a pena de nove anos de prisão no Brasil. Ele foi condenado em todas as instâncias no país europeu por estupro coletivo em 2013. A Justiça brasileira não julgará se Robinho cometeu o crime.

Nos últimos meses, o ex-jogador evitou comentários sobre o caso e fez poucas postagens nas redes sociais. Em uma delas, indicou apoio a Jair Bolsonaro nas eleições presidenciais de 2022; em outra, prestou uma homenagem a Pelé após a morte do Rei.

Nesta semana, ele voltou a se manifestar publicamente: concedeu uma entrevista à TV Record, onde voltou a dizer que não cometeu estupro e que tinha provas, mas não apresentou evidências de que o crime não aconteceu. No Instagram, ele compartilhou um vídeo onde mostrou fotos do dia do caso, mensagens que seriam da vítima e falou sobre a ausência do seu DNA no vestido da mulher. Ainda disse que a vítima estava consciente, contrariando o que o próprio Robinho falou nos áudios obtidos e divulgados pelo UOL. Neles, o ex-jogador disse que a mulher estava "extremamente embriagada".

Robinho parou de frequentar alguns locais em que marcava presença na cidade de Santos. No começo de 2023, ele parou de ir ao futevôlei que jogava no Canal 3 e aos jogos da Portuguesa Santista.

Por outro lado, Robinho esteve em um churrasco no CT do Santos. O evento aconteceu para comemorar a vitória do time sobre o São Bernardo, pelo Paulistão. Em nota, o Peixe afirmou que o ex-jogador estava no local para acompanhar seu filho, que treina no clube.

O caso

Robinho e mais cinco amigos foram denunciados por estupro por uma mulher albanesa. O caso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sio Cafe, em Milão, na Itália. Até hoje, apenas ele e Ricardo Falco foram condenados.

Os outros quatro amigos de Robinho não foram condenados. Como todos já haviam deixado a Itália durante as investigações, eles não foram localizados pela Justiça para serem notificados para a audiência preliminar que aconteceu em 31 de março de 2016. Assim, o juiz resolveu separar os casos

Em 2014, Robinho admitiu ter mantido relações sexuais com a vítima, mas negou violência sexual. Ele reforçou o discurso em 2020, em entrevista ao UOL.

Ainda em 2020, quando já havia sido condenado em primeira instância, ele acertou seu retorno ao Santos. O Peixe, no entanto, suspendeu o contrato com o atacante dias depois por causa da pressão da torcida e da imprensa pelo caso.

Em 2022, Robinho foi condenado na terceira e última instância da Justiça italiana a nove anos de prisão. Entretanto, ele nunca foi preso por já estar no Brasil, que não extradita seus cidadãos. Sendo assim, a Itália pediu para que o Brasil julgue a possibilidade de o ex-jogador cumprir a pena em solo brasileiro.

Hoje (20), o Supremo Tribunal de Justiça julgará o pedido para que ele cumpra a pena no Brasil. Em caso de homologação, o ex-jogador não terá prisão imediata decretada. Ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento, inclusive, pode não terminar hoje. Há a possibilidade de pedido de vista, situação em que o julgamento é suspenso e retomado em outra data. O prazo é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.

Onde assistir ao julgamento e horário

O julgamento será transmitido pelos canais do UOL Esporte e do Supremo Tribunal de Justiça no YouTube. Ele tem início previsto para as 14h (de Brasília).

