River Plate renova contrato de joia da base com multa milionária

Na última terça-feira o River Plate anunciou a renovação de contrato com uma das maiores joias de suas categorias base: o meio-campista Franco Mastantuono, de apenas 16 anos.

O novo vinculo é válido até dezembro de 2026 e inclui uma multa rescisória de 45 milhões de euros (cerca de R$ 244 milhões), chegando a 50 milhões (cerca de R$ 271 milhões) nos últimos dez dias da janela de transferências. A Fifa estabelece que menores de 18 anos não podem ter contrato válido por mais de três anos.

??????????? 2??0??2??6?? ?? Esta tarde, junto al Presidente @JorgeBrito, @MatiasPatanian (Vicepresidente 1°) y @villarroelnacho (Vicepresidente 2°), Franco Mastantuono renovó su contrato hasta diciembre de 2026. ?? Vamos por todo, Franco ?????? pic.twitter.com/5l15PwePhU ? River Plate (@RiverPlate) March 19, 2024

O River Plate adota uma prática que vem sendo realizada no Brasil com mais frequência, na qual os clubes estipulam uma multa rescisória com valores mais altos em suas jovens promessas, como foram os casos de Vinicius Júnior, Rodrygo, Endrick e Vitor Roque.

Presença constante nas convocações da seleção argentina de base, Mastantuono fez sua estreia como profissional no começo deste ano. Em 10 jogos no time principal, ele balançou as redes em uma oportunidade.

Recentemente o River Plate realizou duas vendas de suas promessas ao Manchester City. Primeiro com Julian Álvarez, que chegou em 2022 e ganhou todos títulos possíveis, e depois com Claudio Echeverri, que ingressará no clube inglês apenas no começo de 2025