Ricardo Falco: processo de amigo condenado é mais lento que de Robinho

Condenado pela Justiça italiana junto com Robinho por participar de um estupro coletivo na Itália, Ricardo Falco, amigo do jogador, também pode ter de cumprir a pena de nove anos de prisão no Brasil.

O que aconteceu

O pedido de homologação da pena de Falco está em outra fase processual e ainda não tem data para ser julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O processo ainda aguarda um pronunciamento do governo italiano e poderá ter manifestação tanto da defesa quanto do Ministério Público Federal.

O julgamento da transferência da pena de Robinho, por outro lado, acontece hoje (20), às 14h (de Brasília). A sessão terá transmissão ao vivo pelo YouTube do STJ.

Falco, inclusive, tentou pedir o adiamento da sessão que avaliará a homologação da pena de Robinho. A iniciativa tinha como objetivo que os dois pedidos de transferência de pena fossem julgados juntos.

O STJ negou o pedido e aplicou uma multa de um salário mínimo. A entidade entendeu que o pedido teve como único objetivo tumultuar o andamento dos processos.

Não há risco de decisões contraditórias, pois os dois casos (HDE 7986 e HDE 8016) serão analisados pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Eventual diferença de julgamento, se ocorrer, decorrerá tão somente da situação individual dos requeridos. Francisco Falcão, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ)

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro.

