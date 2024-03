Repescagem definirá últimos 3 classificados para Eurocopa 2024

A três meses do início da Eurocopa 2024, ainda restam três vagas a serem definidas em uma repescagem, que começa a ser disputada nesta quinta-feira e terá duas fases.

As 12 seleções que estão na disputa foram divididas em três chaves diferentes, determinadas por seu rendimento na Liga das Nações 2022/23.

Sendo assim, seis equipes avançarão em confrontos de vida ou morte na quinta-feira e, na semana que vem, três "finais" definirão os classificados para o torneio continental que será disputado na Alemanha.

Via A

Na "via A", correspondente às equipes de maior nível nesta repescagem, a Polônia tem em sua chave Estônia, País de Gales e Finlândia. A seleção que avançar cairá no Grupo D da Euro, junto com França, Holanda e Áustria.

O astro Robert Lewandowski será mais uma vez o líder da seleção polonesa, que chegou às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Já o País de Gales buscará manter a evolução na era "pós-Bale" e disputar a Euro pela terceira edição consecutiva, depois de participar do Mundial do Catar.

Via B e C

Na "via B", Israel e Islândia se enfrentam de um lado para pegarem o vencedor do duelo entre Bósnia e Ucrânia. Se conseguirem avançar nesta primeira rodada, Israel e Ucrânia garantem uma dimensão geopolítica ao torneio. O classificado vai para o Grupo E, formado por Bélgica, Eslováquia e Romênia.

Por último, na "via C", que no papel é a de menor nível, o vencedor do confronto entre Geórgia e Luxemburgo disputará vaga com quem passar entre Grécia e Cazaquistão. Uma dessas quatro seleções vai disputar a Euro no Grupo F, junto com Turquia, Portugal e República Tcheca.

Os jogos da primeira rodada serão disputados na casa do país mais bem classificado na Liga das Nações, enquanto o anfitrião da segunda rodada foi determinado em um sorteio realizado em novembro.

Programação da repescagem da Eurocopa de 2024 (horário de Brasília):

Quinta-feira, 21 de março:

(14h00)

Geórgia - Luxemburgo

(16h45)

Polônia - Estônia

País de Gales - Finlândia

Israel - Islândia

Bósnia e Herzegovina - Ucrânia

Grécia - Cazaquistão

Terça-feira, 26 de março

(16h45)

Bósnia e Herzegovina ou Ucrânia - Israel ou Islândia

(Horário a definir)

País de Gales ou Finlândia - Polônia ou Estônia

Geórgia ou Luxemburgo - Grécia ou Cazaquistão