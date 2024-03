Red Bull Bragantino x Palmeiras: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão feminino

A equipe feminina do Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 15 horas (de Brasília), no Estádio Gabriel Marques Silva, em Santana do Parnaíba (SP).

Onde assistir

O duelo terá transmissão do canal do Red Bull Bragantino, no Youtube.

Arbitragem

A arbitragem do jogo será composto pela árbitra Deborah Cecilia Cruz Correia (FIFA) e pelas assistentes Leandra Aires Cossette e Patricia Carla de Oliveira. Nesta fase, não há arbitragem de vídeo (VAR).

Situação na tabela e últimos jogos

Com três pontos, as Palestrinas estão na terceira colocação, enquanto o Red Bull Bragantino, com apenas um, está na quinta posição. O Verdão estreou com vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, enquanto o time do Bragantino empatou por 3 a 3 com o Avaí Kindermann.

Prováveis escalações

PALMEIRAS: Amanda; Bruna Calderan, Poliana, Flavia Mota e Juliete; Ingryd, Lais Estevam e Brena; Amanda Gutierres, Letícia e Yamila Rodríguez.



Técnica: Camilla Orlando

RED BULL BRAGANTINO: Alice; Débora, Stella, Taiane, Rhay Coutinho, Karol Bermudez, Brenda Pinheiro, Jane Tavares, Emily, Paulina Gramaglia e Laís.



Técnico: Humberto Simão

Para esta partida, a técnica Camilla Orlando seguirá com os desfalques da meia Andressinha (cirurgia no LCA no joelho direito) e da goleira Kate Tapia (cirurgia de LCA no joelho esquerdo). A atacante Chú Santos, a meio-campista Juliana e a goleira Natascha estão em processo de transição física e completam a lista de ausências.

Na vitória sobre o Flamengo, na última sexta-feira, na estreia da competição, Diany Martins (dores no joelho) e Giovanna Campiolo (dores na coluna) também desfalcaram o time. Ambas vivem a expectativa de estar à disposição da equipe para estrear pelo Verdão.

Retrospecto

Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentaram cinco vezes na história da modalidade. São duas vitórias palmeirenses, um empate e duas derrotas. O último embate foi pelo Paulista de 2023 e o Verdão venceu por 2 a 1 com gols de Amanda Gutierres e Dudinha.