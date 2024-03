PVC: Se Carpini sair, Felipão não será o nome do São Paulo

O colunista Paulo Vinícius Coelho informou no De Primeira que Felipão, agora livre no mercado, não está nos planos do São Paulo em caso de demissão de Thiago Carpini. PVC destacou, no entanto, que o jovem treinador está bancado no cargo pela diretoria tricolor.

O São Paulo não cogita mudar o Carpini nesse momento. Não tem hipótese agora e acho que se eventualmente sair o Carpini, daqui a um mês, um mês e meio, o nome do São Paulo não vai ser o Felipão. O São Paulo vai buscar um técnico que seja de outra escola, mais parecida com Dorival Jr, não vai ser o Felipão. Mas, neste momento, o São Paulo não cogita trocar o Carpini. O Carpini será o técnico do São Paulo na estreia contra o Talleres em Córdoba, na quinta-feira, 4 de abril. PVC

