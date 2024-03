Presidente do Santos explica jogo na arena do Corinthians e agradece Augusto Melo

O Santos jogará a semifinal do Campeonato Paulista, contra o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena. O presidente Marcelo Teixeira justificou a escolha do Peixe de deixar a Vila Belmiro e agradeceu Augusto Melo, mandatário do Corinthians.

"Pesou a importância de chegar em uma semifinal. O Santos tem um trabalho e um projeto para 2024. Conversamos bastante. Tive uma longa conversa com o Carille. Ele está passando esse posicionamento para os jogadores. Os atletas estão muito bem preparados. A minha preferência e do elenco é sempre jogar na Vila, que é nossa casa. Porém, chegamos em certos estágios, como uma semi de Campeonato Paulista, onde você tem que ter um planejamento agregado a uma ambição de chegar em uma decisão, respeitando o Bragantino, que tem um trabalho diferente do nosso, de dois anos", disse.

"O Santos finalmente chegou a uma semi de Paulista e por isso queremos jogar em São Paulo, queremos um público maior, que será importante. O Santos nunca foi mandante na Neo Química. Agradeço ao presidente Augusto Melo, que não mediu esforços para acomodar a questão financeira", ampliou.

"O dinheiro não falou mais alto. Temos jogadores experientes, preparados e alguns já até acostumados a jogar na Neo Química. A decisão foi conjunta e muito bem pensada. A decisão é no aspecto técnico também. Temos um objetivo traçado. Queremos decidir o campeonato", completou.

Marcelo Teixeira ainda disse que o Alvinegro Praiano vai dar todo suporte aos torcedores que quiserem ir ao jogo na capital paulista, mas salientou que os ingressos não terão preços promocionais, como foi na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, no Morumbis.

"Precisamos contar com o apoio do nosso torcedor. Faremos toda logística para facilitar a presença do torcedor. Não haverá nenhuma promoção, como aconteceu no Morumbis. Estamos estudando o que o Corinthians pratica e acomodando esses valores de acordo com a pretensão do Santos. Já houve um entendimento para o espaço da torcida visitante. Será no mesmo espaço", contou.

Por fim, o presidente do Santos celebrou a vaga na semifinal do Paulistão.

"É o resgate da autoestima, da confiança e de alcançar metas. Alcançamos dois objetivos em um espaço de 90 dias já. É uma razão a ser comemorada. Estamos trabalhando e caminhando para o caminho certo", finalizou.

O jogo contra o Red Bull Bragantino, portanto, será na quinta-feira da semana que vem, às 20h30, na Neo Química Arena. Quem avançar encara Palmeiras ou Novorizontino na final.