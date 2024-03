Paris-24: Rebeca Andrade vira queridinha das marcas e coleciona patrocínios

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP)

Os pódios consecutivos nas mais diversas competições fizeram Rebeca Andrade "furar a bolha" da ginástica artística e se tornar a queridinha das marcas no ciclo para Paris-2024. Ela foi anunciada, ontem (19), como embaixadora da Hemmer, a 11ª parceira. E segundo o UOL apurou, outras duas empresas devem anunciar em breve novos apoios.

A coroa passada por Simone Biles no Mundial do ano passado pode ter sido imaginária, mas foi a demonstração de um efeito real. A brasileira chega aos Jogos Olímpicos como rosto da delegação verde e amarela e estrela de campanhas de empresas de vários ramos.

Tudo está sendo muito alinhado com os meus valores, com as coisas que eu acredito, que gosto e acompanho. É isso que sinto nas marcas que eu tenho hoje. Para mim, é uma honra poder representá-las.

Rebeca Andrade, ao UOL

Até aqui, Rebeca se tornou garota-propaganda da Panasonic, Riachuelo, Medley, Adidas, Invisalign, Sankhya, Vult, Volvo, Parmalat Wheyfit, Docile e Hemmer.

"Tenho algumas marcas que não são nem relacionadas ao esporte, mas conseguimos nos conectar com a forma como eu me posiciono, com os meus pensamentos, falando com as pessoas, e isso é muito legal. Conquistei um espaço que vai além do esporte", disse a ginasta.

"É muito legal trazer essa visibilidade para o meu esporte, é algo que eu sempre quis também. Então, é muito bom estarmos crescendo juntos", pontuou.

A visibilidade de Rebeca já ajudou a atrair patrocínio inclusive para a Confederação Brasileira de Ginástica e ela tem tudo para ser o grande nome da delegação nacional nos Jogos de Paris. Dani Schneider, CEO da Agência de Atletas, é quem cuida dos contratos com marcas e parceiros de Rebeca.

Dona de dois pódios olímpicos, com um ouro e uma prata em Tóquio, a ginasta deve ampliar sua coleção de conquistas e dividir os holofotes em Paris ao lado da norte-americana Simone Biles.

Sucesso de marketing

Rebeca conquistou seu espaço no esporte com talento e ótimos resultados. E isso fez com que muitas empresas olhassem para a atleta de 24 anos, nascida em Guarulhos, na Grande São Paulo, como o grande nome dessa geração.

É reflexo do mérito dela, seja esportivo, seja os valores como pessoa, o carisma, a atuação nas redes sociais... É uma composição de variáveis que faz com que as empresas enxerguem nela uma embaixadora da marca e dos seus valores, respectivamente.

Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB, ao UOL

A ação com a Hemmer foi realizada ontem (19) no Parque Olímpico, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, que desenhou a agenda para conciliar com o treino da ginasta.

"Fizemos um evento lançando um movimento de uma das marcas que são patrocinadoras do COB, dentro do centro de treinamento, ao lado de onde ela treina e com um horário planejado especificamente para que pudesse ter uma participação nesse momento importante para o patrocinador", diz Herbetta.

Ele reforça que o principal objetivo é não atrapalhar a preparação da ginasta. "É mais um exemplo do quanto tudo isso é pensado entre o estafe dela e o estafe da área de esportes do COB, que é entendedor do momento. Nessa composição, o marketing do COB aproveita essas janelas de oportunidades para que não prejudique o planejamento", completou.

O diretor do COB salienta o peso da parte técnica na formação deste quebra-cabeça do planejamento da atleta, entre treinos e ações para marcas. "A prioridade é olhar o lado técnico, e acho que isso é um entendimento claro entre todas as partes envolvidas. A Rebeca tem o privilégio de ter uma equipe própria muito capacitada. Há a preocupação com a performance e, passado isso, a parte comercial e de marketing procura se encaixar".