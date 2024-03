Paquetá celebra volta à Seleção e fala sobre investigação de apostas: "Faço o que está ao meu alcance"

Após ficar de fora das últimas convocações, Lucas Paquetá está de volta à Seleção Brasileira. O meia está sendo investigado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por um suposto envolvimento em apostas esportivas, mas apareceu na lista do técnico Dorival Júnior.

Em entrevista coletiva realizada nesta quarta-feira, o jogador do West Ham evitou falar muito sobre o tema, mas alegou que está ajudando na operação.

"Eu fui instruído a não comentar sobre esse assunto. São sete meses já que tem acontecido. Estou cooperando e faço o que está ao meu alcance para que isso se resolva logo", comentou.

Paquetá, aliás, não escondeu a sua alegria de voltar a vestir a Amarelinha e, aos 26 anos, busca ser uma referência para os jogadores mais novos.

"Muito feliz de estar de volta. Minha primeira vez foi em 2018. Eu só fiquei fora de quatro ou cinco desde então. A responsabilidade é grande, crescer cada vez mais. Espero ajudar os mais novos dentro ou fora de campo. Já conversamos, para ter essa troca de aprendizado o quanto antes e para deixar eles a vontade também", contou.

"Por todo tempo que tenho aqui, ter jogado uma Copa...não me escondo dessa responsabilidade (ser líder). Sei que tenho que colocar o meu melhor ainda mais agora, são muitos jovens. Temos que trocar essa experiência. É uma responsabilidade de todos. Todos tem que fazer o meu melhor para tornar a Seleção mais vencedora", ampliou.

O meia também vibrou com a oportunidade de voltar a trabalhar com Dorival. O atleta ainda aproveitou para projetar como ele deve atuar nessa nova Seleção.

"Estou muito feliz, trabalhei com o Dorival no meu final no Flamengo e foi incrível. Estou feliz pelo reconhecimento dele. Estar na Seleção é o sonho de toda criança. São momentos que acontecem, tenho feito o meu trabalho bem feito no meu clube. Procuro não deixar nada de fora me atrapalhar dentro de campo", disse.

"O Dorival conhece muito bem minhas características. Eu jogava mais recuado no Flamengo antes da chegada dele. Ele disse que me via mais avançado e foi assim que ele me utilizou. Acho que não vai ser diferente aqui. Me sinto confortável em jogar no meio", completou.

Lucas Paquetá vem sendo um dos principais destaques do West Ham na atual temporada do futebol inglês. Ele soma 33 partidas, com sete gols e seis assistências.

"Não tenho que fazer nada diferente do que venho fazendo no meu clube. É pelo trabalho no clube que venho sendo chamado para representar meu país. São jogadores novos, uma ideia diferente. Temos que comprar essa ideia o quanto antes e colocar em prática. Tenho que fazer o meu melhor para que todos façam o seu melhor também", declarou.

"Se divertir é estar vivendo um sonho de estar na Premier League, de ser jogador de futebol. Às vezes esquecemos que é um sonho nosso, um sonho meu desde criança. Entrar em campo e poder desfrutar isso é prazeroso para mim, um privilégio. Fico feliz de poder estar evoluindo no West Ham, que sempre me deu todo apoio. Fico feliz de ajudar eles e espero um bom final de temporada", ampliou.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Wembley. Na próxima terça-feira, encara a Espanha no Santiago Bernabéu, às 17h30.

"A Seleção Brasileira sempre vai ser a favorita pela história que temos, independente do momento. Todos fazem parte do plano e processo. Vão ser grandes jogos. Vamos entrar em campo para dar o nosso melhor e fazer com que o Brasil vença", analisou Paquetá.

"Se o grau de dificuldade dos jogos é maior, você se prepara mais para um próximo passo. Jogar jogos competitivos te faz ter que se preparar melhor, se dedicar ainda mais. São jogos que sempre queremos jogar, seja amistoso ou não. Vamos nos preparar para a Copa América, que é nosso objetivo agora", finalizou.