Palmeiras prepara reencontro com Allianz em jogo decisivo do Paulista após quase dois meses longe de casa

O Palmeiras está cada vez mais próximo de seu retorno ao Allianz Parque. O clube precisou ficar longe de casa devido à reforma no gramado do estádio. Na última terça-feira, a Federação Paulista de Futebol aprovou as condições do campo e o Verdão deve mandar o jogo da semifinal do Campeonato Paulista em casa.

A equipe está há quase dois meses sem jogar no Allianz. O último compromisso lá aconteceu no dia 28 de janeiro, em clássico contra o Santos. Na ocasião, o Verdão venceu por 2 a 1 o duelo válido pela terceira rodada do Estadual. Nesse jogo, as condições do gramado já não estavam boas. Logo após a partida, o Palmeiras comunicou que não jogaria mais lá até a Real Arenas, empresa criada pela WTorre para gerir o Allianz, melhorar as condições do campo.

Pouco depois, o estádio foi vetado pela Federação Paulista de Futebol. Com essa indisponibilidade, o Palmeiras teve como alternativa mandar seus jogos na Arena Barueri. Na fase de grupos, quatro jogos, três vitórias e um empate. Nas quartas, uma vitória: a goleada por 5 a 1 contra a Ponte Preta.

Essa questão foi constantemente abordada pelo técnico Abel Ferreira. Para ele, mesmo que o clube tivesse os mandos de campo e maioria de torcida, estava "fora de casa". Assim, o retorno para o Allianz proporcionará uma atmosfera diferente para o duelo decisivo da semifinal.

A reforma no gramado começou em fevereiro e teve fim na última semana. O Palmeiras fez dois testes no campo na segunda e terça-feira com a equipe sub-20. Antes da semifinal contra o Novorizontino, que deve acontecer no dia 27 de março, de acordo com a data base da FPF, o time profissional deve fazer um treino lá para ver as novas condições. Esse teste, contudo, deve acontecer às vésperas do duelo decisivo.

A WTorre comunicou o Palmeiras que o não poderá treinar lá entre os dias 20 e 24 de março, já que estará ocupado pela estrutura do show do cantor Luís Miguel, que acontece no sábado.