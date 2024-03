Palmeiras pode chegar à quinta final seguida no Paulista e superar maior sequência invicta na Era Abel Ferreira

O Palmeiras chegou até a semifinal do Campeonato Paulista de forma invicta. O Alviverde, que busca alcançar sua quinta final consecutiva no Estadual, pode superar maior sequência sem perder na Era Abel Ferreira.

O Verdão foi finalista do torneio regional nas últimas cinco edições e faturou três taças. Em 2020, ficou com a taça após bater o Corinthians, já em 2021, acabou ficando com o vice campeonato para o São Paulo. No ano seguinte, teve a revanche e venceu o título em cima do Tricolor. Enquanto isso, em 2023, bateu o Água Santa na decisão.

Nesta edição do Campeonato Paulista, o Palmeiras tem nove vitórias e quatro empates. Ou seja, ainda não foi derrotado. Além disso, em 2024, chegou ao terceiro Paulistão sem sofrer derrotas na fase de grupos. Dessa forma, sem nenhum revés na temporada, o clube igualou a maior sequência sem derrotas na Era Abel Ferreira, de 19 jogos (15 vitórias e quatro empates), registrada entre abril e junho de 2022.

A última derrota do time comandado pelo técnico português foi em novembro de 2021, quando a equipe perdeu por 3 a 0 para o Flamengo, pela 33ª rodada do Brasileirão. Depois disso, foram três vitórias e dois empates. Já em 2024, o Palmeiras tem nove vitórias, todas pelo Campeonato Paulista e cinco empates, um pela Supercopa e quatro pelo Estadual. Sendo assim, somando os dois períodos, em 19 jogos são 12 vitórias e sete empates.

O Palmeiras, então, vai para a semifinal do Paulistão mirando superar essa marca de invencibilidade sob comando do técnico português e chegar a sua quinta decisão para tentar conquistar o título de forma inédita. O Verdão encara o Novorizontino em duelo único com data, local e horário a serem definidos.

A partida pode marcar o retorno do Palmeiras ao Allianz Parque. O gramado do estádio passou por reforma e foi aprovado pela FPF. Assim, o clube indicará o local para receber o jogo no Conselho Técnico que acontece na quarta-feira para definir os detalhes das semifinais.