Pai de Neymar deve pagar fiança de Daniel Alves, diz jornal espanhol

O pai de Neymar deve pagar a fiança de Daniel Alves para sua liberação provisória da prisão, de acordo com informações do jornal La Vanguardia. Um tribunal espanhol autorizou nesta quarta-feira a soltura do brasileiro após o pagamento de uma multa de 1 milhão de euros (5,4 milhões de reais), enquanto são analisados os recursos contra a sua condenação por estupro.

Os advogados do ex-lateral agiram para entregar o dinheiro antes das 14h30 (da Espanha), prazo estabelecido pelo Tribunal, mas não chegaram a tempo. Por conta disso, a expectativa é de que Daniel Alves seja solto nesta quinta-feira, após 14 meses atrás das grades.

Daniel Alves também terá que entregar à justiça seus dois passaportes (brasileiro e espanhol), não poderá sair do país e deverá se apresentar semanalmente ao Tribunal Provincial.

Além disso, ele deverá permanecer afastado da vítima de estupro, com uma distância de no mínimo mil metros da residência, local de trabalho e de qualquer outro espaço frequentado por ela. A comunicação entre Daniel Alves e a vítima também está proibida.