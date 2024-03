Óscar Romero chega ao Rio de Janeiro e rasga elogios ao Botafogo

O Botafogo anunciou nesta semana a chegada do paraguaio Óscar Romero. O paraguaio desembarcou no Rio de Janeiro na noite da última terça-feira e rasgou elogios ao clube carioca.

"Muito feliz de estar aqui. Muito ansioso para conhecer meus novos companheiros, o clube em geral. Venho com muita vontade de fazer bem as coisas e espero poder ajudar o Botafogo. É um clube muito grande do Brasil, estou com todas as expectativas pelo que é o clube, a Libertadores é uma competição muito importante", disse ao BTB Sports.

"Espero me integrar aos meus companheiros, estão vindo competições muito importantes. Vim pelo jeito como estão administrando o clube, como o clube está crescendo. Espero ajudar o clube e os meus companheiros", completou.

Aos 31 anos, ele terá vínculo com o Alvinegro até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. Romero vai começar a treinar com o elenco ainda nesta semana.

A estreia do paraguaio deve acontecer na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Botafogo recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, dia 2 de abril, no Nilton Santos.