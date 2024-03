Onde assistir aos jogos da semifinal do Campeonato Paulista

Além de divulgar a tabela das semifinais do Campeonato Paulista, à FPF (Federação Paulista de Futebol) anunciou quais veículos transmitirão os jogos.

Onde assistir às semifinais do Paulistão

Santos x Red Bull Bragantino - quarta (27), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena - CazéTV (YouTube) e Paulistão Play (streaming)

Palmeiras x Novorizontino - quinta (28), às 21h35, no Allianz Parque - Record TV (TV aberta), TNT (TV fechada), CazéTV (YouTube), Max e Paulistão Play (streaming)

Veja as datas, os locais e os horários dos confrontos que definem os finalistas do Paulistão Sicredi!

O que aconteceu

Santos fora da Vila e da TV. A semifinal contra o Bragantino será transmitida somente por vias digitais, diferentemente do que aconteceu para o Peixe nas quartas. Contra a Portuguesa, o jogo foi exibido pela TNT (TV fechada).

Palmeiras disponível em todas as opções possíveis. As cinco plataformas oficiais de transmissão do Paulistão 2024 exibirão a partida do atual bicampeão estadual diante do Novorizontino. O duelo também marca o retorno alviverde ao Allianz Parque, que teve seu gramado aprovado pela FPF.

O Palmeiras busca participar da quinta final estadual consecutiva. O Santos visa retornar à decisão após oito anos. O Bragantino não alcança a fase mais aguda do Paulistão desde 1990, quando se sagrou campeão. O Novorizontino, fundado em 2010, já assegurou a melhor campanha de sua história.

Regulamento

As semifinais são disputadas em jogo único. Não há qualquer vantagem por deter melhor campanha no estadual, além de jogar em casa.

Em caso de empate nos 90 minutos, a vaga na final será definida nos pênaltis.

A grande decisão ocorre em jogos de ida e volta. Eles estão previstos para ocorrer nos dias 31 e 7 de abril, dois domingos consecutivos.