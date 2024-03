'Ninguém do Flamengo quis falar', diz diretor do documentário sobre o Ninho

Em entrevista ao UOL News Esporte, o diretor do documentário "O Ninho: Futebol & Tragédia" (Netflix), Pedro Asbeg, contou que nenhum dirigente do Flamengo quis falar sobre o incêndio que vitimou 10 jovens no CT do clube no dia 8 de fevereiro de 2019.

Nem dirigentes da gestão Bandeira de Mello nem os da gestão Rodolfo Landim quiseram "colocar a cara", explicou Asbeg. O cineasta disse que propôs facilidades para a gravação das entrevistas com os dirigentes do Flamengo, mas eles não toparam.

Sobre os dirigentes do Flamengo, tentei falar com representante da diretoria que ficou no clube até o final de 2018 e também tentei falar com representantes da diretoria que entrou no início de 2019 e que segue até hoje no Flamengo. Infelizmente, ninguém quis falar, ninguém quis se expor. Propus uma série de facilidades: enviar as perguntas com antecedência; a presença de um representante legal, um advogado; não é ao vivo, a entrevista não é ao vivo. Ainda assim, todos recusaram.

Foi uma pena, fiquei muito triste porque inclusive eu torço para o Flamengo e, como rubro-negro, adoraria poder dar voz e ouvir essas pessoas para sentir que ali existe uma preocupação, que o medo é menor do que deveria ser, mas infelizmente não foi o que aconteceu, ninguém quis colocar a cara. Eu acho que, de alguma forma, isso é um registro, não deixa de ser uma forma de dar uma resposta — os caras preferiram não se posicionar, é uma forma também de se posicionar. Pedro Asbeg

