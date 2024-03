Como Cristiano Ronaldo serviu de inspiração para Murilo chegar à seleção

Do UOL, em São Paulo (SP)

Murilo, zagueiro do Palmeiras, realizou o seu maior sonho no início do mês: foi convocado para a seleção brasileira. O defensor de 26 anos afirmou ao UOL que se inspirou em Cristiano Ronaldo, criou uma "mentalidade vencedora" e construiu uma academia na própria casa para seguir em constante evolução.

Eu sou muito fã do Cristiano Ronaldo porque ele é um jogador que dispensa comentários, fora da caixa mesmo, o cara está com quase 40 anos e está desse jeito, então eu vejo muito ele. O cara já tem tudo na vida, já conquistou tudo e ainda faz tudo da mesma forma como se não tivesse nada, então não tem por que eu não fazer nada, né? Eu busco tudo isso também, eu quero sempre melhorar, evoluir e buscar sempre a excelência. Eu estou buscando sempre a perfeição. Treino todo dia arduamente tentando melhorar, seja no Palmeiras ou na minha academia

Murilo, em entrevista ao UOL

O que aconteceu

Mesmo com a estrutura oferecida pelo Palmeiras, Murilo tem um estafe que lhe ajuda a ser sua melhor versão. Mesmo com as conquistas dos últimos anos e a convocação para a seleção, o jogador acredita que tem margem para crescer como zagueiro.

O jogador disse que esperava a convocação para a seleção por tudo que construiu no Palmeiras. Já são seis títulos pelo Alviverde: Recopa Sul-America (2022), Campeonato Paulista (2022 e 2023), Brasileirão (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Murilo pode estrear na seleção como titular. A primeira convocação de Dorival Jr teve cortes e muitos nomes são novidades, os outros disponíveis são: Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo). O jogador do Palmeiras disse que está preparado para assumir esse posto.

Murilo decidiu voltar ao futebol brasileiro em 2022 em busca de mais visibilidade e chegar à seleção. O seu maior sonho era defender a seleção. O zagueiro se destacou muito cedo no Cruzeiro, e estava no Lokomotiv Moscou desde 2019.

Jogador tinha proposta mais alta do futebol mexicano, mas escolheu o Palmeiras. Murilo priorizou jogar em um grande clube que lhe pudesse dar a chance de chegar à seleção, e o Palmeiras fez isso nos últimos anos com Weverton, Raphael Veiga, Rony e Endrick — e muitos outros jogadores em seus respectivos países.

Murilo, do Palmeiras, montou academia no subsolo de casa Imagem: Thyago Ribeiro/UOL

O que mais ele disse

Convocação para a seleção: "Eu esperava muito por tudo que eu criei, por tudo que eu trabalhei, mas claro que tem a surpresa ali de quando você vê seu nome, você fica sem acreditar. Mas eu esperava por tudo que eu vim construindo aqui no Palmeiras".

Estreia como titular na seleção: "Eu almejo sempre coisas grandes para a minha vida, então o que eu posso dizer é que eu vou estar preparado, o professor Dorival Jr. vai tomar a decisão dele e eu vou estar preparado. Se ele me colocar como titular, eu vou estar da melhor maneira possível. É um sonho poder defender a seleção brasileira. Então, vou dar o meu melhor e vou estar preparado".

Ansiedade para amistosos contra Inglaterra e Espanha: "Eu já disputei a Champions League e eu defendi ali vários atacantes, como o Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Suárez, então nada melhor do que poder marcar outros grandes atacantes, né? Eu me sinto muito bem preparado".

Confusão com zagueiro Murillo, do Nottingham Forest: "Eu soube por ligação, então eu já sabia que era eu, mas o Murillo é um grande jogador também, eu gosto muito dele, eu sempre comento que ele é um grande jogador, que está subindo muito, ele está em alto nível muito grande e em um futebol também muito grande [Premier League].

