Marisa Santiago, nova psicóloga da Seleção, explica como será o seu trabalho com os jogadores

Marisa Santiago, nova psicóloga da Seleção Brasileira, explicou como será o seu trabalho com os jogadores. A profissional é especialista em terapia cognitiva emocional.

"A ideia da psicologia do esporte tem duas linhas mestras: uma com desempenho, resultado e performance, e a outra é a parte da saúde mental", disse em entrevista à CBF TV.

"Trabalho como coesão de grupo, como liderança, em como lidar com a ansiedade, com a pressão, em controle dos pensamentos e várias questões que eles podem ter algumas dificuldades. A psicologia do esporte vai exatamente trabalhar nesses pontos para ajudá-los a dar o melhor desempenho técnico e tático", acrescentou.

Marisa Santiago, mestre em Psicologia do Esporte pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), começou sua carreira profissional no vôlei do Minas Tênis Clube, trabalhou no Atlético-MG e atualmente está no Bahia. Além disso, ela trabalha como professora universitária.

O primeiro contato com os jogadores ocorreu na última segunda-feira, e a psicóloga revelou outro aspecto importante para os atletas além do desempenho.

"Fora toda essa parte do desempenho, não esqueço da saúde mental, que é muito importante para a gente trabalhar, fazendo um acolhimento a esses atletas", afirmou.

Por fim, Marisa Santiago disse qual é a sensação em chegar à Seleção.

"Estou muito feliz de estar aqui. É um grande marco, não só para mim, mas principalmente para a psicologia do esporte."

O Brasil segue preparação para os dois amistosos nesta data Fifa. O primeiro será contra a Inglaterra, em Wembley, neste sábado, às 16h (de Brasília). No segundo, a Seleção enfrenta a Espanha, no Santiago Bernabéu, na próxima terça-feira, às 17h30.