Marcos Rocha celebra volta do Palmeiras ao Allianz e projeta duelo contra o Novorizontino

Após quase dois meses, o Palmeiras voltará a jogar no Allianz Parque, com o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão, sendo o rival neste retorno. Marcos Rocha celebrou a volta à casa palmeirense.

"Feliz por voltar à nossa casa, a ansiedade já estava batendo. Barueri nos acolheu muito bem, conseguimos fazer grandes jogos, mas lá não é a nossa casa. Tenho certeza de que a torcida vai voltar em peso e que o gramado estará apropriado. Será jogo de casa cheia e uma grande festa", disse.

O time do interior paulista eliminou o São Paulo no Morumbis e ampliou a série positiva contra os quatro grandes do estado. A equipe venceu o Corinthians e o Santos e empatou com o Palmeiras durante a primeira fase do Paulistão 2024.

Dessa forma, Marcos Rocha projetou um jogo complicado, mas ressaltou a confiança no Verdão de avançar à grande decisão.

"É uma felicidade para todos jogar com a camisa do Palmeiras e será mais um jogo difícil na semana que vem contra o Novorizontino, que é uma grande equipe. Será um grande jogo e tenho certeza de que a gente vai seguir o plano e conseguir o resultado", finalizou.

Nesta edição do Paulistão, Marcos Rocha disputou 12 jogos, com cinco assistências anotadas. Às 21h35 (de Brasília), o Alviverde encara o Novorizontino, no Allianz Parque.