Maracanã é notificado por proibir garrafas d'água em Nova Iguaçu x Vasco

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou a administração do Maracanã e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro após receber queixas de torcedores que alegam terem sido proibidos de entrar com garrafas d'água na partida entre Nova Iguaçu e Vasco, no último domingo (17), quando a cidade atingiu sensação térmica recorde de 62,3º. O consórcio - gerido pela dupla Fla-Flu - e a Ferj têm 48h para apresentar respostas.

Das notificações ao consórcio

A Senacon apresentou três questionamentos ao consórcio do Maracanã. Todos abordando os procedimentos de hidratação que têm sido adotados no estádio. Confira as notificações:

Está sendo autorizado que os torcedores (consumidores) entrem no estádio portando garrafas de água para sua própria hidratação?

Estão sendo disponibilizados aos torcedores (consumidores) bebedouros ou distribuição de embalagens com água adequada para consumo ou oferta de "ilhas de hidratação" com fácil acesso a todos os presentes?

Está sendo informado de forma clara e ostensiva aos torcedores (consumidores) qual ou quais recipientes podem ser utilizados dentro do estádio para sua hidratação?

Das notificações à Ferj

As notificações à Ferj foram relacionadas ao horário da partida. O duelo entre Nova Iguaçu e Vasco aconteceu às 16h. A Senacon chegou a citar os horários das outras partidas das semifinais do Campeonato Carioca, onde as temperaturas já estavam mais amenas. A Secretaria Nacional do Consumidor também quis saber o planejamento para as finais do Estadual. Confira:

Quais serão os horários das partidas da final do Campeonato Carioca de Futebol de 2024?

Qual é a razão para que o último jogo da semifinal entre os clubes Vasco da Gama e Nova Iguaçu ter ocorrido às 16h (horário de Brasília), sendo que as outras partidas aconteceram às 21h (dois jogos entre Flamengo e Fluminense) e 18h30 (primeira partida entre o Vasco da Gama e Nova Iguaçu)?

Lei obriga entrada de garrafas d'água

A Senacon criou uma lei que obriga entrada com água e garrafas de uso pessoal em grandes eventos, sobretudo em dias de calor excessivo. A partir desta portaria de nº 35 ficou estabelecido que "as empresas responsáveis pela produção de eventos devem garantir a instalação de pontos de hidratação de fácil acesso, independentemente da comercialização de água no local".

A lei foi criada após a morte de uma jovem no show da cantora Taylor Swift, ano passado, no Nilton Santos. Ela teve desidratação e sofreu uma parada cardiorrespiratória após enfrentar temperaturas acima dos 40º.

O UOL constatou que alguns torcedores passaram mal durante Nova Iguaçu e Vasco. Eles foram atendidos por médicos e socorristas do Maracanã.