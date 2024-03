Lateral esquerdo Kaiki volta a treinar com o grupo e pode reforçar Cruzeiro na final do Mineiro

O Cruzeiro pode ter um reforço importante para as finais do Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, o clube informou que o lateral esquerdo Kaiki, recuperado de lesão, finalizou os trabalhos híbridos e voltou a treinar com o grupo na Toca da Raposa.

Dessa maneira, Kaiki volta a ser opção para o técnico Nicolás Larcamón na lateral esquerda. Atualmente, o titular é Marlon. O atleta de 21 anos ainda terá a concorrência direta de Lucas Villalba, que assumiu a titularidade no duelo de volta da semifinal devido à suspensão do camisa 3.

O jovem lateral esquerdo se machucou durante a disputa do Torneio Pré-Olímpico na Venezuela no início deste ano. O jogador teve que ser cortado da Seleção Brasileira no dia 1º de fevereiro, antes do último compromisso da fase de grupos, após realizar exames que constataram uma lesão muscular na coxa direita.

O lateral Kaiki finalizou os trabalhos híbridos e voltou a treinar com grupo nesta quarta-feira. Vamos, Cria! ? pic.twitter.com/dKE9LKihUw ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 20, 2024

Kaiki, inclusive, havia sido o titular do Brasil de Ramon Menezes na lateral esquerda. No entanto, quando se lesionou, retornou ao Cruzeiro para realizar o tratamento com o departamento médico da Raposa. Com isso, vinha se recuperando e ainda não disputou nenhuma partida pelo Cruzeiro nesta temporada.

Com Kaiki recuperado do problema muscular, o DM do Cruzeiro tem outros três atletas: o meia Japa (lesão de ligamento no pé), o atacante Gabriel Veron (recuperação de cirurgia no pé direito) e Rafael Bilu (recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles).

Agora, fica a cargo do técnico Larcamón decidir quem será o titular da lateral esquerda nos duelos de ida e volta do Campeonato Mineiro. Os confrontos contra o Atlético-MG ainda terão datas, locais e horários definidos pela Federação Mineira de Futebol.