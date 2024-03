Julgamento de Robinho: saiba onde assistir e horário

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga hoje (20), às 14h (de Brasília), o pedido da Justiça italiana para que Robinho cumpra a pena por estupro coletivo em solo brasileiro. Ele foi condenado em todas as instâncias na Itália pelo acontecido em 2013.

O julgamento do ex-jogador terá transmissão ao vivo pelos canais no YouTube do UOL Esporte e do Supremo Tribunal de Justiça.

O julgamento será sobre a possibilidade de Robinho cumprir a pena no Brasil. A Justiça Italiana solicitou a transferência da pena, já que o Brasil não extradita seus cidadãos.

Em caso de homologação, o jogador não terá prisão imediata. Robinho pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

O julgamento, inclusive, pode não terminar hoje. Há a possibilidade de pedido de vista, situação em que o julgamento é suspenso e retomado em outra data. O prazo é de até 60 dias corridos, que pode ser prorrogado por mais 30.

Mais sobre o caso

O podcast UOL Esporte Histórias - Os Grampos de Robinho trouxe áudios inéditos usados pela Justiça italiana para condenar Robinho e Ricardo Falco pelo estupro.

Ouça todos os episódios de UOL Esporte Histórias - Os grampos de Robinho

Você pode ouvir todos os episódios nos links abaixo.

O UOL Esporte Histórias também está disponível no YouTube do UOL Esporte, no Spotify, na Apple Podcasts e em todas as plataformas de podcast.