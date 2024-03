Joia do Barcelona, Yamal responde comparações com o Messi: "Não haverá outro igual"

Lamine Yamal, atacante de 16 anos, se tornou um dos principais jogadores do Barcelona nesta temporada, apesar da pouca idade, e conquistou sua vaga de titular no elenco comandado pelo técnico Xavi. Em entrevista para o clube catalão divulgada nesta quarta-feira, o jovem respondeu questões sobre Messi, seu início no profissional e a parceria com outros atletas de "La Masia", como são chamadas as categorias de base do Barça.

"É uma comparação que deixo para eles (jornalistas), mas não haverá outro jogador de futebol como Leo Messi", afirmou.

Yamal também falou sobre a sensação em vestir a camisa do Barcelona.

"É um sonho para mim poder jogar no Barcelona e diante dos nossos torcedores. É também uma experiência única poder compartilhar o vestiário com jogadores de classe mundial. Estou muito feliz e muito contente."

"It's been a dream to be able to play for FC Barcelona in front of our fans" ? Lamine Yamal pic.twitter.com/dKggaXL8VO ? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 20, 2024

Na atual temporada, o jovem participou de 39 partidas, marcou seis gols e deu sete assistências. A principal característica de seu jogo é o drible e o atleta comentou sobre o quesito.

"Drible é um ato natural, que sai por si só, sem pensar", disse. Ele também revelou quais os jogadores que lhe inspiram para superar os marcadores "Neymar e Messi. São os dois que eu mais gosto."

Mesmo com a pouca idade e uma alta concorrência na posição, o ponta direita virou titular no Barcelona e agradeceu ao Xavi pela confiança.

"Foi ele quem confiou em mim. Ele está me dando muita consistência e minutos. Sou muito grato ao Xavi."

Lamine não é o único jovem que vem ganhando espaço no Barcelona. Além dele, Cubarsí, Héctor Fort e Marc Guiu também vêm recebendo minutos entre os profissionais. O atacante falou sobre como é jogar ao lado dos seus companheiros de base.

"Estou muito feliz porque quando era pequeno também jogava com eles. É mais fácil estar no time principal com eles, pois joguei ao lado deles a vida toda e para mim é uma honra poder continuar jogando com eles."

Após boas atuações no clube catalão, Yamal foi convocado para a seleção espanhola e irá enfrentar o Brasil em amistoso na próxima terça-feira, às 17h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. Antes disso, a Espanha entra em campo contra a Colômbia nesta sexta, às 17h30, no Estádio Olímpico de Londres.

Já o Barcelona só jogará no próximo dia 30 de março, quando recebe o Las Palmas pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol.