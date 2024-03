Jogo do Catarinense tem briga em campo com barra de ferro e tiro; veja

No intervalo do jogo de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, os torcedores de Brusque e Avaí entraram em conflito dentro do gramado e provocaram briga generalizada com direito a barra de ferro e tiro.

O que aconteceu

Ao final do primeiro tempo, as duas torcidas começaram o embate com xingamentos ainda nas arquibancadas. No momento do conflito, o clássico estava empatado sem gols.

A briga ficou ainda maior quando um torcedor invadiu o gramado e gerou a invasão de outros membros das duas torcidas. A pancadaria começou e provocou correria dos dois lados.

Nas imagens, é possível ver um torcedor usando uma barra de ferro durante a briga. O conflito aconteceu na Arena Joinville, já que o estádio do Brusque não foi liberado para a partida por conta da capacidade de público.

De acordo com as informações da NSC TV, um torcedor ficou ferido na cabeça depois de cair desacordado após ser acertado por uma barra de ferro. Ele foi atendido e levado para o setor de monitoramento fora da Arena Joinville.

#Cenaslamentaveis‼️ em Santa cararina , União tricolor x Mancha azul avai , jogo em andamento Brusque x Avai. pic.twitter.com/fqaINRRVkf -- ETTORCIDA (@Ettorcida_) March 21, 2024

BRIGA EM JOINVILLE



No intervalo de Brusque x Avaí, pelo confronto de ida das semifinais do Catarinense os torcedores de Brusque e Avaí invadiram o campo para brigar@VersusEsporte pic.twitter.com/hsoTmjcDk2 -- Lucas Medeiros (@Luquinhas_PM) March 21, 2024

Polícia Militar precisou intervir

Com tiros de borracha, a Polícia Militar de Santa Catarina precisou agir para dispersar os agressores. Os policiais rapidamente atenderam o torcedor que ficou desacordado após a briga.

O jogo entre as duas equipes terminou com vitória do Brusque pelo placar de 2 a 0. A partida de volta da semifinal do Campeonato Catarinense acontece no sábado (23), às 20h30 (de Brasília).