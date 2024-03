Internacional retoma preparação de olho no jogo de volta da semifinal do Gaúcho

Nesta quarta-feira, no CT Parque Gigante, o elenco do Internacional se reapresentou após dois dias de descanso. O Colorado, portanto, deu início na preparação para o jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho, contra o Juventude.

A comissão técnica, liderada por Eduardo Coudet, terá esta semana de trabalho para ajustar e definir o time que entrará em campo na próxima segunda-feira, às 21h30 (de Brasília).

No treinamento desta tarde, as primeiras atividades foram voltadas à parte física e ao trabalho na troca de passes, sendo aberta para a cobertura da imprensa. Após isso, sem a presença dos jornalistas, o grupo efetuou exercícios de posse de bola em curto espaço e treinamento de posicionamento e movimentação.

Equipe inicia preparação para jogo de volta contra o Juventude! ??? ? Saiba como foi o trabalho desta quarta-feira: https://t.co/06zsiOP0Nj pic.twitter.com/FxikthHMyC ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 20, 2024

O Inter está preocupado com a condição do atacante Lucas Alario para a etapa final do Gauchão. Devido a desconfortos no joelho direito, o jogador ainda está em processo de realização de exames, e a possibilidade de uma lesão não pode ser descartada no momento. Enquanto isso, Enner Valencia, que enfrenta dores no pé direito, também está não está garantido, mas tem maiores perspectivas de participar do jogo contra o Juventude.

Na ida, no Estádio Alfredo Jaconi, as equipes empataram sem gols. Quem avançar à final, enfrenta o vencedor do duelo entre Grêmio e Caxias.