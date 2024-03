Guilherme Giovannoni retorna ao EC Pinheiros e se torna o novo técnico do time sub-20 de basquete

Guilherme Giovannoni é o novo técnico da categoria sub-20 de basquete do EC Pinheiros. O profissional retorna ao clube no qual foi formado e ganhou destaque dentro do esporte. Durante seu período na equipe, foi convocado para as Seleções de base e adulta. Com a projeção internacional, optou por dar novos rumos à carreira e partiu para a Europa. Agora, volta ao local onde tudo começou.

O ex-jogador celebrou a chance e destacou que irá usar um pouco de todos os técnicos que teve na carreira para assumir a nova função. Giovannoni afirmou que trará um pouco dos ensinamentos que recebeu de Marcel de Souza no início de carreira no Pinheiros, até Ettore Messina, na Itália, e Rubén Magno, na Seleção Brasileira.

"De cada um tirei o que tinha o que acho importante e vou tentar ser eu como técnico. Vai chegar uma hora que teremos que dar uma dura, mas à princípio serei um treinador bem tranquilo. Quero meu jogador fazendo 40 pontos coletivamente, não fazendo 40 e chutando para 80", explicou o piracicabano.

"Sou pinheirense e suspeito de falar do Pinheiros. Adoro isso aqui, onde me formei como jogador e pessoa. Cheguei aqui com 14 anos e sai com 19 anos. Foi no clube que deslanchei como jogador e fiquei um adulto responsável", complementou o agora treinador do basquete sub-20 do clube.

Quanto à chance de ser técnico pela primeira vez justamente no clube que começou, Giovannoni não escondeu o entusiasmo. "Não sei se a palavra preparado é a mais adequada. Fiz cursos de técnico na Argentina e na Euroliga. Vejo os jogos como comentarista, mas também com um olhar de técnico e não com um olhar e torcedor, entendendo como estão jogando até pensando na possibilidade de voltar para a quadra. Quando o Rodrigo Montoro (diretor de basquete) me convidou, achei que era a oportunidade que precisava".

O ex-atleta, que comandará o time nas competições CBI, LDB e sub-20 da FPB, continuou: "Acho que vou dar a bronca se for necessária e será bem esporádica. Se for muito seguido, acaba ninguém dando importância. Vou trabalhar duro para convencer os jogadores que há o caminho correto. Quero ensiná-los serem jogadores profissionais no futuro deles e para isso vão precisar ouvir e serem disciplinados".

No último sábado, durante os Jogos das Estrelas realizado no Parque Ibirapuera, Guilherme Giovannoni foi homenageado pela Liga Nacional de Basquete. O ex-jogador foi tricampeão do NBB jogando pelos Lobos Brasília, além de ter sido eleito duas vezes MV das finais e MVP do NBB de 2011.

"Foi uma homenagem maravilhosa, muito mais que a pessoa que entregou foi Carlos Eduardo Ferraro, o diretor do Pinheiros que me trouxe para o clube. Só tenho agradecimento de ser homenageado justamente ao lado do Valtinho Apolinário que foi um craque como armador", finalizou Giovannoni.