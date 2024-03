Giuliano enfim retorna ao Santos após lesão e ganha tempo para ficar 100% contra o Bragantino

Demorou, mas o meio-campista Giuliano enfim voltou a defender o Santos dentro de campo. Ele entrou no segundo tempo da partida diante da Portuguesa, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro, e jogou por cerca de 30 minutos, até mais do que o planejado pela comissão técnica.

Fábio Carille contava com o meia por 20 minutos no confronto, mas diante da tensão com o empate por 0 a 0, optou por colocá-lo antes do previsto. Ele não teve lá uma grande apresentação, mas converteu um dos pênaltis do Peixe na disputa.

Giuliano ficou mais de um mês fora de combate no Santos. Ele sofreu uma lesão na panturrilha esquerda no clássico contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Estadual. O atleta passou por um tratamento extenso para voltar a ser relacionado contra a Inter de Limeira, na última rodada do torneio.

De volta, o meia ganhou tempo para recuperar o ritmo perdido e ficar 100% para a semifinal da competição, contra o Red Bull Bragantino. O elenco do Santos se reapresenta na quarta-feira e terá uma semana de preparação para o jogo decisivo.

Neste período, o Peixe fará um jogo-treino com o rival Corinthians, já eliminado do torneio. O teste, agendado para a sexta-feira à tarde, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, servirá como uma oportunidade de Giuliano ser avaliado por Carille, que ainda não decidiu se o meia será ou não titular.

O experiente atleta disputa posição com Cazares no meio de campo. Diante da ausência de Otero, que foi expulso nas quartas de final, há a possibilidade dos dois jogarem juntos.

Giuliano chegou ao Santos no início do ano com a missão de carregar o meio-campo do time durante a temporada de 2024, que contará ainda com a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele começou bem, com dois gols e uma assistência em apenas três partidas, mas logo se contundiu e ficou afastado.

Com a expectativa de receber mais minutos contra o Bragantino, Giuliano retorna a campo pelo Santos já na semana que vem, quando os times se enfrentam por uma vaga na decisão estadual. O duelo, ainda sem data, horário ou local definidos, deve acontecer no dia 27 ou 28 deste mês, na Vila Belmiro ou Neo Química Arena.