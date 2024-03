Ginasta Rebeca Andrade ganha homenagem em série limitada de miniaturas

Imagem: Divulgação Memorabília do Esporte

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Um dos principais nomes do Brasil para as Olimpíadas de Paris, a ginasta Rebeca Andrade virou miniatura. Ela vai ser homenageada pela Memorabília do Esporte em uma série de estatuetas MiniCo.

Ficou muito fofinha! A miniatura está linda! Está perfeita em todos os detalhes, no collant, no lacinho na cabeça, ficou a minha cara Rebeca Andrade

O que aconteceu

A coleção será limitada a 150 peças numeradas e certificadas. As miniaturas já estão em pré-venda ao preço de R$ 999,00 pelo site da Memorabília do Esporte.

A miniatura tem como inspiração um momento marcante da carreira de Rebeca. Ela lembra a conquista das medalhas olímpicas de ouro e prata nos Jogos de Tóquio, em 2021.

"Estou muito feliz e honrada com essa homenagem, é muito bom poder ver de perto essa Rebequinha e lembrar de um momento que me marcou tanto, que faz parte da minha história e que traz tantas boas lembranças", disse.

As peças vão ter autógrafos manuais da ginasta na base. As miniaturas são produzidas em resinas Polystone e 3D, pintadas manualmente e têm cerca de 20 centímetros de altura.

"É uma honra para a MDE homenagear Rebeca Andrade, um dos principais símbolos do esporte olímpico do Brasil na atualidade, alguém que possui, mais do que medalhas, valores e princípios que inspiram e servem de exemplo para todos nós", afirmou Samy Vaisman, CEO da empresa.