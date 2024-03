Galeno deixa Portugal de lado e relembra desafios para realizar sonho na Seleção Brasileira

A primeira convocação de Dorival Júnior na Seleção Brasileira contou com algumas novidades. Entre elas, está Galeno. O jogador do Porto foi chamado após Gabriel Martinelli sentir uma lesão e precisar ser cortado.

O atacante tem cidadania portuguesa e estava na lista de observações do treinador Roberto Martínez, de Portugal. Em entrevista coletiva, o jogador de 26 anos garantiu que só pensa na Amarelinha.

"Não vou mudar minha opinião. É meu sonho desde criança representar o Brasil, meu país. Eu já tinha essa opinião de representar o Brasil antes do professor me ligar. Não vou mudar. Vou dar o meu máximo para representar essa camisa. Vai ser mais um para ajudar. Estou muito feliz. Meu pensamento é estar aqui. É o sonho da minha família também. Não vou mudar minha opinião. Vou dar tudo dentro de campo", disse.

Galeno, aliás, destacou a sua emoção de estar representando o seu país natal pela primeira vez.

"Minha ficha acho que até hoje não caiu, de estar aqui com jogadores grandes na Seleção. Tive a reação de chorar, liguei para a minha família e estou muito feliz. É mais fácil jogar uma Copa do Mundo do que enfrentar o trote", comentou.

Para chegar na Seleção, Geleno passou por diversos desafios. O atleta de 26 anos não escondeu a sua emoção ao relembrar a sua infância. Hoje, ele busca dar orgulho ao seu falecido pai.

"Minha maior decisão foi quando eu saí de perto da minha mãe, saí muito novo do Maranhão, com apenas 11 anos. Perdi meu pai com 8 anos. Não foi fácil. Foi muito difícil. Era um sonho não só meu como da minha família. É um sonho realizado. Meu pai também deve estar orgulhoso. Vou dar muito orgulho para ele e minha família", contou.

"Nunca imaginava que ia estar aqui representando o meu país. Todo mundo tem que acreditar no seus sonhos. Foi tudo muito rápido. É um orgulho estar aqui. Vou tentar não sair mais daqui. Agora é manter e continuar dando o meu máximo para honrar essa camisa", ampliou.

Por fim, o atacante do Porto ainda aproveitou para apresentar as suas características.

"Muita gente não assiste ao Campeonato Português, mas pode ter certeza que lá tem grandes jogadores, é uma competição muito boa, com todos disputando até o fim. Vou brigar pela minha vaga, vou estar aqui com corpo e alma para defender minha seleção. Sou forte no 1 para 1. Gosto de defender também, ajudar meus companheiros. Vou suar essa camisa da seleção. É reinar bem para surgir minha oportunidade de jogar", finalizou.

A Seleção Brasileira enfrenta a Inglaterra neste sábado, às 16 horas (de Brasília), no estádio de Wembley. Na próxima terça-feira, encara a Espanha no Santiago Bernabéu, às 17h30.

Veja outros trechos da entrevista de Galeno

O que fazer com a camisa da estreia?



"Essa vai para um quadro. Vai estar marcada na minha vida. Vou guardar bem para mostrar para meus filhos e netos"

Dorival e novo ciclo



"Eu e o professor não conversamos muito ainda. É tudo novo para todos. Alguns jogadores já trabalharam com ele. O Dorival tenta passar o máximo que viveu no Brasil. Vamos tentar dar o nosso máximo. Acho que não vai ser difícil se adaptar"

ídolos na Seleção



"Aconteceu (emoção) com o Vini, Rodrygo e Paquetá. São grandes jogadores que eu acompanhei nos times que eles estão. Estar do lado deles parece que é mentira. Vou tentar aprender ao máximo com eles. Já que estamos juntos, vamos nos unir e dar o nosso máximo para conquistar a vitória"