FPF define data, horário e locais das semifinais do Campeonato Paulista; veja detalhes

A Federação Paulista de Futebol definiu nesta quarta-feira data, horário e locais das semifinais do Campeonato Paulista.

O Santos recebe o Novorizontino no dia 27 de março (quarta-feira), às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Palmeiras encara o Novorizontino no dia seguinte, às 21h35, no Allianz Parque.

SEMIS NA CAPITAL!

A semifinal é em jogo único. Ou seja, caso o embate termine empatado, a decisão de quem vai à final será decidida nos pênaltis.

Para chegar na semifinal, o Santos bateu a Portuguesa nos pênaltis após empate de 0 a 0 no tempo normal na Vila Belmiro. O Bragantino venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, no Nabi Abi Chedid.

O Palmeiras, por sua vez, goleou a Ponte Preta por 5 a 1, na Arena Barueri. O Novorizontino superou o São Paulo, em pleno Morumbis, nos pênaltis após empate de 1 a 1 no tempo normal.