Fibe: STJ dá recado sobre Robinho; Ter estuprador solto por aí é frustrante

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) dá recado público sobre o caso de Robinho ao decidir homologar no Brasil sua pena por estupro na Itália, avaliou a colunista do UOL Cris Fibe durante o UOL News desta quarta-feira (20). Ela também diz que "ter um estuprador solto por aí é frustrante". O STJ formou maioria para confirmar prisão de Robinho no Brasil.

A tendência do STJ seria pela homologação da pena. De novo, o STJ não está julgando o mérito da questão. O Robinho já é considerado um estuprador pela Justiça italiana em última instância. Cris Fibe, colunista do UOL

Esse crime foi cometido e ele fugiu para o Brasil, onde estava livre. Esse crime é de mais de 10 anos atrás, aconteceu em 2013, e desde então ele está solto. É muito importante esse recado público que o STJ dá ao tomar a decisão de homologar a pena do Robinho. Cris Fibe, colunista do UOL

Se fosse um assassino, se tivessem matado uma pessoa, a gente estaria aguentando Robinho no churrasco do Santos? Acho que não. É muito frustrante ter um condenado por estupro, ou seja, um estuprador, solto por aí vivendo como ele quer viver. Cris Fibe, colunista do UOL

Cris Fibe ressalta que crimes de violência contra a mulher costumam ser "pouco importantes" dada a magnitude que ocorrem.

A gente está falando aqui de um crime, a violência contra a mulher, [que] é um crime muito 'pouco importante'. Curiosamente quando a sessão começou veio um assistente de caso representando a União Brasileira de Mulheres. Quando ele subiu para falar, era um homem. Cris Fibe, colunista do UOL

É nesse nível de representatividade quase zero que nós mulheres estamos nesse tipo de julgamento. As decisões são totalmente dominadas por homens e a gente fica muito fragilizada por isso, porque não tem como um homem alcançar o tamanho da violação que é um estupro. Cris Fibe, colunista do UOL

Fibe também diz que é importante lembrar que no caso do Robinho na Itália se trata de um estupro coletivo de vulnerável.

No caso do Robinho, é um estupro coletivo de vulnerável, de uma mulher de 23 anos que no dia do seu aniversário não tinha condições de consentir, de falar sim ou não, de resistir. O Robinho fez essas lamentáveis declarações recentes desqualificando a acusação da vítima, dizendo que ela fez uma falsa acusação. Infelizmente ele faz esse discurso porque ele sabe que é um discurso que cola. Cris Fibe, colunista do UOL

É muito simbólica essa decisão, ainda mais em um dia em que a gente teve uma péssima notícia vinda da Espanha de que o Daniel Alves está à beira de ser solto sob uma fiança de um milhão de euros. Para pagar essa fiança, ele está recorrendo ao seu parça Neymar. [...] Tem essa cumplicidade, companheirismo, essa desimportância da violência contra a mulher. Cris Fibe, colunista do UOL

