Fibe: Liberdade de Daniel Alves é derrota das mulheres do mundo inteiro

A liberdade provisória concedida a Daniel Alves representa uma derrota para as mulheres do mundo inteiro, afirmou a colunista de Universa Cristina Fibe, no UOL News da manhã desta quarta-feira (20).

É muito frustrante. Não é uma derrota da vítima de Daniel Alves, é uma derrota de todas nós. Não é uma derrota das brasileiras ou espanholas, é uma derrota das mulheres do mundo inteiro.

Para ele, não significa nada. Para vítima, significa muita coisa. O crime de violência contra a mulher pune muito pouco, porque socialmente a gente liga muito pouco para esse crime. A gente se importa muito pouco.

A punição para Daniel Alves é um recado para todos os homens de que eles não podem fazer esse tipo de coisa que Daniel Alves fez. Eles não podem violar o limite do nosso corpo sem punição. Esse recado da impunidade é péssimo.

O que aconteceu

O Tribunal de Barcelona aceitou a liberação provisória de Daniel Alves caso ele pague uma fiança de um milhão de euros (R$ 5,4 milhões, na cotação de hoje). A medida proíbe Daniel de se aproximar da vítima a uma distância inferior a um quilômetro de sua residência, local de trabalho e de qualquer outro local frequentado por ela. Além disso, ele também não pode se comunicar com ela por qualquer meio ou procedimento, até que seja proferida sentença definitiva.

O brasileiro terá seus dois passaportes — brasileiro e espanhol — retidos e está proibido de deixar a Espanha. Daniel também terá que comparecer semanalmente ao Tribunal Provincial, bem como quantas vezes for convocado pela autoridade judiciária.

O Ministério Público e a acusação se opuseram à sua libertação, enquanto a defesa do brasileiro solicitou a sua libertação argumentando que ele já cumpriu um quarto da pena imposta.

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso — tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.

