Ex-Corinthians, Murillo entra na mira de gigantes europeus, diz jornal

Murillo, ex-jogador do Corinthians, vive grande temporada pelo Nottingham Forest e está chamando a atenção de grandes clubes da Europa. A informação é do jornal inglês Daily Mail, que revela o interesse de seis equipes pelo jogador.

Na Inglaterra, Liverpool, Arsenal, Chelsea e Newcastle seriam os interessados no zagueiro de 21 anos. O Barcelona, da Espanha, e o Paris Saint-Germain, da França, também estariam de olho em Murillo.

Ainda segundo a publicação, o Nottingham Forest enfrenta a necessidade de vender jogadores ao final da temporada para amenizar os problemas financeiros. Na última segunda-feira, o clube foi punido por violar regras financeiras e perdeu quatro pontos no Campeonato Inglês.

You'll never beat Murillo ? pic.twitter.com/e49UZsQVip ? Nottingham Forest (@NFFC) February 18, 2024

O Corinthians vendeu 80% dos direitos econômicos do jogador no meio de 2023 por 14 milhões de reais (cerca de R$ 74 milhões à época). O Timão ainda possui o direito de 10% de uma futura transação do atleta.

Ainda focado no Nottingham Forest, Murillo volta a campo no próximo dia 30, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. A bola rola às 12h no City Ground.