Em nova localização, NBA House retorna ao Brasil em junho

A NBA anunciou hoje (20) que promoverá a sexta edição da NBA House no Brasil. O evento será em local diferente dos últimos anos.

O que aconteceu

A NBA House acontecerá no Parque Villa-Lobos, Zona Oeste de São Paulo. As três edições anteriores (2019, 2022 e 2023) ocorreram no estacionamento do Shopping Eldorado.

O espaço estará aberto ao público entre os dias 06 e 23 de junho. O período coincide justamente com o calendário previsto para as Finais da NBA, que podem ter até sete jogos.

MAIOR DO QUE NUNCA! 🏀🌟 Vem aí a #NBAHouse 2024 com novidades incríveis!



🗓️ De 6 a 23 de Junho

📍 Parque Villa Lobos - SP

📢 Acompanhe nossas redes para mais informações! pic.twitter.com/DsHrc0gjc3 -- NBA Brasil (@NBABrasil) March 20, 2024

A estrutura montada neste ano será a maior da história do evento. As atividades interativas para o fã de basquete estarão distribuídas em espaço de 5 mil metros quadrados.

A NBA House promete música ao vivo, convidados especiais, competições de basquete, chance de ganhar prêmios e área ao ar livre com meia quadra. Também haverá telões de LED para a exibição dos jogos da NBA Finals. O espaço ainda contará com uma loja oficial da liga de basquete.

Estamos entusiasmados de voltar a São Paulo com a nossa maior NBA House até agora, que possibilitará que mais fãs se reúnam para celebrar seu amor pelo basquete no auge da nossa temporada Rodrigo Vicentini, head da NBA Brasil

A NBA ainda divulgará informações sobre venda de ingressos para o evento. A edição anterior contou com presença de mais de 44 mil pessoas.