Em boa fase no Flamengo, De la Cruz cita vontade de conquistar Libertadores

O Flamengo trouxe poucos reforços para a temporada, sendo o principal nome o meia De la Cruz. O uruguaio começou sua trajetória no Flamengo atuando quase como ponta, contudo ganhou destaque após a saída de Gerson, com problemas renais.

Assim, jogando como volante, De la Cruz vem sendo um dos destaques da equipe comandada por Tite. O jogador afirmou que quer conquistar o título da Libertadores com o elenco que "o fez chorar" em 2019.

"Em três ou cinco minutos, tudo se foi abaixo. Aconteceu de o Flamengo ganhar. A partida foi muito equilibrada. Fizemos uma grande Libertadores e eu também. Eles tinham sofrido pouco e com a gente sofreram mais do que realmente tinham sofrido durante a Libertadores", disse ao site da Conmebol.

"Obviamente que agora há a expectativa de conquistá-la também com os que me fizeram sofrer em 2019. Me fizeram chorar um pouquinho porque ninguém gosta de perder, ainda mais uma final da Libertadores", concluiu.

De la Cruz está com a seleção do Uruguai nesta Data Fifa para a disputa de amistosos. A equipe jogará contra a seleção do País Basco, Costa do Marfim e México.